VMVT praneša džiugią žinią kiaušinių mėgėjams

Anot jos, sprendimas priimtas įvertinus įmonės veiksmų efektyvumą bei atlikus pakartotinius tyrimus, kuriais taršos nenustatyta.
Šio gamintojo kiaušinių tiekimas, gyvų paukščių judėjimas buvo laikinai sustabdyti nuo rugsėjo 5 d., po to, kai VMVT, atlikusi išplėstinį tyrimą, aptiko salmonelės bakterijų dalyje paukštidžių ir vištų kiaušiniuose.
Kaip nurodo tarnyba, įvertinus riziką vartotojų sveikatai, buvo priimtas sprendimas laikinai sustabdyti visų šio gamintojo kiaušinių tiekimą rinkai, kol bus identifikuotas užkrato šaltinis bei atlikti papildomi tyrimai ir būtinieji dezinfekcijos darbai.
„Vievio paukščiai“ atliko visus būtinus veiksmus, kad tarša būtų visiškai eliminuota“, – pranešime cituojamas VMVT Priežiūros departamento direktorius Gediminas Gvazdaitis.
Kaip skelbia, tarnyba, įmonė įpareigota ir toliau nuosekliai vykdyti kontrolės priemones, užtikrinančias saugios ir kokybiškos produkcijos tiekimą vartotojams.
