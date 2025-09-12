 „Wizzair“ pasiūlys septynias naujas kryptis iš Lietuvos

2025-09-12 11:12
Lukas Juozapaitis (BNS)

Vengrijos oro bendrovė „Wizzair“ iki kitų metų pavasario pasiūlys septynias naujas kryptis iš visų trijų Lietuvos oro uostų, taip pat skraidins dažniau.

Bendrovė žada, kad visi maršrutai pradės veikti jau kitą vasarą

„Pristatome septynis naujus maršrutus Lietuvoje, kurie startuos palaipsniui nuo lapkričio iki kito vasaros sezono“, – spaudos konferencijoje penktadienį Vilniuje sakė „Wizz Air“ Centrinės ir Rytų Europos bei Artimųjų Rytų komercijos vadovas Andras Szabo (Andraš Sabo).

„Veiksime ir iš Palangos oro uosto“, – teigė A. Sabo.

Pirmoji nauja kryptis – iš Vilniaus į Krokuvą Lenkijoje – startuos spalio 27-ąją, gruodžio 12-ąją – į Estijos sostinę Taliną, Nicą Prancūzijoje bei Turku Suomijoje, kitų metų kovo 31-ąją – į Albanijos sostinę Tiraną, o birželio 7-ąją – į Juodkalnijos sostinę Podgoricą.

Tuo metu nauja kryptis iš Palangos – į Norvegijos sostinę Oslą, planuojama, startuos gruodžio 10 dieną.

