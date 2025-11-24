20 metų patirtis vystant išskirtinį būstą: išsirinks kiekvienas

Tarp gamtos ir miesto
Naujausias „Norvegijos kontaktų“ tarp Sargėnų ir Domeikavos vystomas projektas „Du Šilai“ – tai būsimų gyvenamųjų namų kvartalas, jungiantis gamtos ramybę ir miesto patogumus.
Pagrindinė projekto idėja – subalansuotas gyvenimo būdas, kuriame daugiau erdvės, daugiau oro, daugiau laiko sau. Projektas simbolizuoja naują įmonės kūrybos etapą – tvarių, žmogui artimų gyvenamųjų vietų kūrimą.
Projektas vystomas strategiškai patogioje teritorijoje, iš kurios greitai pasiekiamas Kauno centras. Planuojami erdvūs, šviesūs būstai, atveriantys vaizdus į gamtą, su privačiomis poilsio zonomis, terasomis ar žaliu kiemu. Projekto architektūroje numatyta daug žalumos ir šviesos, siekiant, kad žmogus jaustųsi natūraliai, jaukiai ir saugiai, tačiau kartu gyventų ne taip toli nuo miesto šurmulio.
„Naujasis projektas „Du Šilai“ – tai mūsų atsakymas į naujos kartos pirkėjų lūkesčius. Pastebėjome, kad žmonės nebenori rinktis tarp miesto ir gamtos – jie nori abiejų, todėl šis projektas sujungs šiuos norus. Kuriame patogią infrastruktūrą, šiuolaikinį būsto dizainą ir aplinką, kuri leidžia sulėtinti tempą ir daugiau laiko skirti sau ir savo šeimai. Tai vieta tiems, kurie vertina ramybę, bet kartu nori išlikti arti miesto gyvenimo“, – kalbėjo bendrovės „Norvegijos kontaktai“ NT pardavimų vadybininkė Lina Maliauskienė.
„Mums svarbu, kad kiekvienas projektas turėtų sielą, būtų išskirtinis ir teiktų gyventojams džiaugsmą, todėl „Du Šilai“ bus ne tik kvartalas – tai bus bendruomenė, kurioje žmonės pažins vieni kitus, kur vaikai augs laisvai, o gamta taps kasdienybės dalimi“, – pridūrė NT ekspertė.
Ramioje Kauno vietovėje, tarp Sargėnų ir Domeikavos, įsikurs dešimt modernių A++ energinio naudingumo klasės kotedžų, kuriuose bus galima rinktis funkcionalius ir estetiškus butus. Kiekvienas būstas kruopščiai suplanuotas, o fasadai padengti aukštos kokybės klinkerio plytelėmis, kurios užtikrina ilgaamžiškumą ir stilingą išvaizdą.
Šio projekto pranašumas – privatūs kiemeliai, žalios vejos, erdvios terasos ir balkonai, suteikiantys ramybę ir galimybę mėgautis grynu oru. Tai ideali vieta kurti savo gyvenimo istoriją, džiaugtis jaukumu ir komfortu kasdien.
Gaivus gamtos gūsis
Kitas projektas, kurį šiuo metu vysto „Norvegijos kontaktai“, – „Pamiškė“. Kauno rajone, Užliedžiuose, šalia Nevėžio slėnio, įsikūręs gyvenamųjų namų kvartalas traukia naujakurius, ieškančius ramybės, erdvės ir gamtos artumo. Tačiau šis projektas taip pat tinka tiems, kurie nori per daug nenutolti nuo miesto ritmo.
„Pamiškės“ namai projektuoti gyventi šeimoms – su privačiais kiemais, terasomis, garažais, papildomomis vietomis automobiliams. Patogu, kad namus supa sutvarkyta aplinka, veda asfaltuotas privažiavimo kelias, įrengtas atitvaras, suteikiantis privatumo ir saugumo. Kvartalas išvystytas atokiau nuo pagrindinės gatvės, todėl tikrai tinka šeimoms, norinčioms daugiau ramybės.
Kuriant „Pamiškės“ kvartalą ypatingas dėmesys skirtas saugumui, infrastruktūrai ir bendruomeniškumui, tad įrengti pėsčiųjų takai, bendrosios kvartalo erdvės.
„Šalia žaliuojančio Nevėžio kraštovaizdžio draustinio atrasite naują kasdienybę. Tai vieta, idealiai tinkanti tiek aktyvaus, tiek ramaus poilsio mėgėjams. Takų, takelių čia tikrai gausu – maloniems ir svajingiems pasivaikščiojimams, pasivažinėjimams dviračiais“, – projekto vietos pranašumus dėstė „Pamiškės“ kvartalo vystytojai.
Šiuo metu „Pamiškėje“ jau įsikūrė dalis gyventojų, o likusiuose namuose laukiama naujakurių. Kvartalas sparčiai auga ir tampa pavyzdžiu, kaip darniai galima derinti šiuolaikinį komfortą su gamtos aplinka.
Projekto vystytojai atviri – „Pamiškė“ gimė iš idėjos sukurti vietą, kurioje žmonės galėtų kvėpuoti ramybe, mėgautis laiku su brangiausiais žmonėmis. „Tai nėra vien būstas – tai gyvenimo būdo pasirinkimas. Džiaugiamės, kad čia kuriasi šeimos, vertinančios gamtą, artumą ir kokybę. Mūsų tikslas buvo parodyti, kad prie Kauno galima gyventi patogiai ir gražiai – neatsisakant privatumo, o kartu ir nepabėgant toli nuo miesto. Tai idealus pasirinkimas ieškantiems unikalių ir išskirtinių namų“, – kalbėjo bendrovės „Norvegijos kontaktai“ NT pardavimų vadybininkė L. Maliauskienė.
„Pamiškės“ projektas apima 30 gyvenamųjų namų kvartalą. Kiekvienas būstas pastatytas iš itin kokybiškų ir patvarių medžiagų. Lanksčiųjų plytelių fasadas suteiks solidumo dvelksmą ir užtikrins unikalų bei dinamišką vaizdą kasdien. Visas kvartalas išlaiko vienodą namų stilistiką, tad gyvenvietė – vizualiai patraukli, namai dera vienas prie kito.
Be to, A++ energinio naudingumo klasės kotedžai leis pajusti namų ekonomiškumą ir mažas eksploatavimo išlaidas visais metų laikais. Šiame projekte įdiegtos ir kitos tvarumą garantuojančios technologijos. Daug mažų detalių, tokių kaip LED apšvietimas ar judesio davikliai, leis sumažinti elektros energijos suvartojimą.
Komfortiškas miesto pasirinkimas
Nenorintiems laukti, kol bus užbaigti naujai vystomi projektai Sargėnuose ir Užliedžiuose, „Norvegijos kontaktai“ siūlo rinktis būstą jau įgyvendintame projekte „Batumis“. Tai visiškai miesto projektas, pagardintas išskirtiniais architektūros sprendimų, komforto, jaukumo ir kokybės prieskoniais.
Projektas „Batumis“ jau išvystytas Kaune, Dainavos mikrorajone, V. Krėvės pr. 20B. Šis daugiabutis sparčiai pildosi naujakurių, tačiau dar yra iš ko rinktis. Pagrindinis pranašumas – galimybė nieko nelaukiant turėti naujus šeimos namus.
„Batumio“ gyvenamasis būstas skirtas tiems, kurie mėgaujasi miesto ritmu, bet kartu nori patogios erdvės gyventi ir jaukumo.
Modernus A++ klasės daugiabutis traukia dėmesį išskirtiniu architektūriniu sprendimu – erdvūs butai su didelėmis terasomis ir net stogo terasomis viršutiniuose aukštuose. Šalia – žaliosios zonos, poilsio erdvės, patogus susisiekimas su miesto centru. Tai projektas, jungiantis urbanistinį patogumą, išskirtinį dizainą ir estetišką požiūrį į gyvenimo kokybę.
„Batumis“ – projektas, sukurtas žmonėms, ieškantiems kokybės gyvenant mieste. Nors dauguma butų jau rezervuoti, dar yra keletas itin erdvių variantų, kurie patiks vertinantiems šviesą, aukštas lubas ir erdvę. Tokie butai tampa vis retesni naujos statybos projektuose, todėl džiaugiamės galėdami pasiūlyti kažką išskirtinio“, – kalbėjo projektą vysčiusios bendrovės „Norvegijos kontaktai“ NT pardavimų vadybininkė Milda Marozienė.
„Šis projektas mums svarbus dar ir tuo, kad atspindi šiuolaikinio Kauno veidą – dinamišką, bet harmoningą. Norėjome sukurti vietą, kur gyventojas turi viską: miesto patogumą, žaliąsias erdves poilsiui ir architektūros grožį, kuris išliks patrauklus ilgus metus“, – pridūrė projekto vystytojai.
Gera kurti ateitį
20-ies metų jubiliejų minintys „Norvegijos kontaktai“ įgyvendino ne vieną unikalų gyvenamojo būsto projektą, tad savo sukaupta patirtimi jau spėjo įrodyti, kad jų kuriami būstai nėra tik pastatai.
Visi projektai suteikia kokybiško gyvenimo garantiją, kuri papildyta estetišku ir išskirtiniu požiūriu, kad kiekvienas naujakurys galėtų tiesiog mėgautis gyvenimu patogiai, jaukiai ir saugiai.
„Per 20 veiklos metų sukaupėme patirtį, kuri leidžia mums kurti ne tik pastatus, bet ir visą gyvenimo kokybės viziją. Kiekvienas projektas – tai istorija apie žmones, kurie čia kurs savo namus, šeimas ir prisiminimus. Mūsų tikslas išlieka tas pats – kurti vietas, kuriose gera gyventi“, – tikino bendrovės „Norvegijos kontaktai“ NT pardavimų vadovė Izabela Murauskaitė.
Bendrovė „Norvegijos kontaktai“ – viena ilgiausiai veikiančių NT vystymo įmonių Kaune, garsėjanti kokybiškais, iki smulkmenų apgalvotais projektais, kuriuose gyvenimo pilnatvę gali atrasti įvairių poreikių turintys žmonės. Todėl įgyvendinti projektai būstą siūlo ir mieste, ir kiek atokiau nuo jo, kad kiekvienas atrastų širdžiai mielus namus, kuriuose būtų gera ir patogu gyventi, naujakuriai norėtų augti, kurti savo ateitį.
Apie „Norvegijos kontaktų“ vystomus projektus galima sužinoti interneto puslapyje norvegijoskontaktai.lt.
Mūsų tikslas – kurti vietas, kuriose gera gyventi.
Kreiptis:
Milda Marozienė: +370 699 04 000, [email protected].
Izabela Murauskaitė: +370 699 33 334, [email protected].
Lina Maliauskienė: +370 699 20 002, [email protected].
