Povilauskas atskleidė, kada gali būti mažinamos palūkanų normos

„Mūsų, SEB grupės analitikų, prognozė yra, kad (šiemet – ELTA) dar galime sulaukti vieno mažinimo iš ECB – sulauksime ne artimiausią (ECB Valdančiosios tarybos – ELTA) susitikimą rugsėjo mėnesį, o sulauksime, manome, gruodžio mėnesį“, – makroekonomikos apžvalgoje antradienį sakė T. Povilauskas.
„Iki gruodžio dar yra daugiau negu ketvirtis ir gali daug kas nutikti – labiausiai stebės infliaciją“, – teigė ekonomistas.
Paskutinį kartą centrinis bankas EURIBOR sumažino birželį, šiuo metu šis rodiklis siekia 2 proc.
SEB ekonomisto vertinimu, didelė tikimybė, kad infliacija euro zonoje artimiausiais laikotarpiais kris smarkiau nei prognozuota, todėl kitąmet bus galima tikėtis ir tolimesnio palūkanų normos mažinimo.
„Manau, kad kitiems metams prielaidos EURIBOR turėtų būti tarp 1,75 ir 2 proc.“ – aiškino T. Povilauskas.
Palūkanų normų mažinimas galėtų padėti paskatinti silpną euro zonos ekonomiką, nes sumažėtų skolinimosi išlaidos, o tai leistų įmonėms daugiau investuoti.
Palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe, kurią kredito įstaigos gauna, kai laiko pinigus centriniame banke, yra aktuali taupantiems asmenims. Jei bankai iš ECB gauna mažiau palūkanų už indėlius, jie mažina palūkanų normas ir klientams.
Birželį ECB skelbė, kad jo tikslas – stabilios kainos – yra pasiekiamas, ir stengiasi, kad vidutiniu laikotarpiu infliacija būtų 2 proc.
Infliacija visoje Europoje smarkiai išaugo po koronaviruso pandemijos ir Rusijai 2022 m. pradėjus invaziją į Ukrainą, dėl kurios išaugo energijos kainos.
