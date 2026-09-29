„SBA Urban“ pradeda naujo gyvenamojo projekto Kaune statybas – investicijos sieks 19 mln. eurų

Kairiojo Nemuno kranto architektūros akcentas
„Poemos“ kyla šalia būsimojo pėsčiųjų tilto, jungsiančio „Nemunaičius“ su Nemuno sala. Projekto architektūra atrinkta kviestiniame tarptautiniame architektūros konkurse, kuriame savo idėjas teikė Lietuvos ir užsienio architektų komandos. Įgyvendinti pasirinkta architektų biuro „G. Natkevičius ir partneriai“ koncepcija.
Simbolinėje statybų pradžios ceremonijoje dalyvavęs Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis prisiminė dar pirmosios jo mero kadencijos metu vykusius pokalbius su verslininkais apie šios miesto dalies vystymą.
„Tuomet dar tik planavome naują tiltą, svajojome apie koncertų salę ir kitus projektus, bet verslininkai patikėjo tais planais, šios vietos perspektyvumu ir pradėjo investuoti – taip kairysis Nemuno krantas ėmė keistis. Smagu matyti, kad kauniečiai nepamiršta Kauno, grįžta čia su investicijomis, gerais architektais ir naujais projektais“, – kalbėjo Kauno miesto meras V. Matijošaitis.
„SBA Urban“ vadovas Martynas Reichertas pažymėjo, kad „Poemos“ šiame kontekste užims simbolinę vietą – prie būsimojo pėsčiųjų tilto iškilsiantys pastatai pasitiks į „Nemunaičių“ kvartalą iš Nemuno salos atkeliaujančius žmones.
„„Poemos“ taps savotiškais vartais į „Nemunaičius“ atkeliaujant naujuoju tiltu iš Nemuno salos. Su architektu Gintautu Natkevičiumi ir jo komanda nuo pat pradžių siekėme, kad šioje išskirtinėje vietoje atsirastų architektūra, verta Nemuno pakrantės ir naujojo Kauno centro. Neabejoju, kad mūsų statybų partneriai „EIKA Construction“ deramai įgyvendins šią viziją ir „Poemomis“ didžiuosis ne tik jų kūrėjai bei gyventojai, bet ir visas miestas“, – sako M. Reichertas.
„Džiaugiamės sugrįžę į „Nemunaičius“, prie kurių statybų prisidėjome dar pirmajame kvartalo plėtros etape. Nuo tada ši miesto dalis sparčiai keičiasi, o „Poemos“ taps dar viena išskirtine jos dalimi. Vertiname „SBA Urban“ pasitikėjimą mūsų komanda ir esame pasirengę dar kartą imtis generalinio rangovo atsakomybės – užtikrinti sklandžią statybų eigą ir kokybiškai įgyvendinti mums patikėtus darbus“, – sako „EIKA Construction“ vadovas Almantas Čebanauskas.
Rezervuota jau 20 proc. apartamentų
Dviejuose 6 ir 8 aukštų „Poemų“ pastatuose prie Nemuno bus įrengti 42 apartamentai, kurių plotas sieks nuo 59 iki 140 kv. metrų. Projektas į aktyvų statybų etapą žengia su jau daugiau nei 20 proc. proc. rezervuotų apartamentų.
Dviejų skirtingo aukščio pastatų architektūra sukurta taip, kad kuo geriau išnaudotų vietos prie Nemuno teikiamas galimybes ir kartu išlaikytų gyventojų privatumą. Viename aukšte numatyti vos keli apartamentai, o viršutinių aukštų būstus bus galima jungti į visą aukštą užimančius namus.
„Tai nėra projektas, kurį būtų galima tiesiog perkelti į kitą miesto vietą, – atkreipė dėmesį architektas G. Natkevičius. – Kuriant „Poemas“, projektavimo kryptį padiktavo pati vieta – Nemunas, miesto panorama ir skirtingos atsiveriančių vaizdų kryptys. Norėjome, kad išėjęs į terasą žmogus pasijustų tarsi ant kapitono tiltelio – prieš akis matytų Nemuną, Senamiestį, Santaką ir vakarinį horizontą. Todėl pastatų architektūra formuota taip, kad kuo geriau išnaudotų būtent šios vietos suteikiamas perspektyvas.“
Projekte numatyti du požeminės automobilių stovėjimo aikštelės aukštai, elektromobilių įkrovimo vietos, motociklų stovėjimo vietos ir uždara dviračių saugykla. Vidiniame kieme bus įrengta specialiai projektuojama žalioji erdvė.
Gyventojams bus teikiamos konsjeržo paslaugos, o kasdienius namų procesus padės valdyti išmaniųjų namų sistema, jungianti šildymo, vėdinimo, apšvietimo, įeigos ir saugumo sprendimus.
Du „Poemų“ pastatai – „Miškas“ ir „Jūra“ – pavadinti pagal M. K. Čiurlionio simfonines poemas, taip pratęsiant ryšį su greta kuriamu jo vardo koncertų centru.
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