Aplinkosaugininkai pradeda akciją „Garažiukas“, tikrins automobilių tvarkytojų veiklą

Pasak AAD, akcijos tikslas – šviesti, konsultuoti bei teikti rekomendacijas fiziniams ir juridiniams asmenims dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos aplinkosauginiais klausimais.
Akcijos metu nustačius pažeidimus aplinkai ir žmonių sveikatai, vykdoma kenksminga veikla bus nutraukta, o kalti asmenys patraukti administracinėn atsakomybėn ir įpareigoti pašalinti nustatytus trūkumus.
„Užsiimant eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla neturint leidimo arba nesilaikant šiame leidime nustatytų sąlygų, fiziniams asmenims užtraukia baudą nuo 300 iki 560 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 900 iki 1,7 tūkst. eurų“, – teigia departamentas.
„Juridiniams asmenims vykdant eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklą neturint leidimo numatyta bauda nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst. eurų, o už atliekų tvarkymo pažeidimus fiziniams asmenims taikoma atsakomybė nuo įspėjimo iki 4,1 tūkst. eurų“, – priduriame jis.
Akcija tęsis iki gruodžio 31 dienos.
Praėjusiais metais per akciją iš viso buvo patikrinti 166 ūkio subjektai, 41-ame – nustatyti pažeidimai.
Taip pat buvo patikrinti 226 fiziniai asmenys, nustatyta, kad 56 iš jų pažeidė aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Naujausi komentarai