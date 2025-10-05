Brangi rinka: kur lengva investuoti?

Rinka išlieka aktyvi: 2024 m. parduota beveik 57 tūkst. automobilių už daugiau nei 3,39 mlrd. eurų, vidutinė pardavimo kaina per metus sumažėjo 13 proc. – iki 59,8 tūkst. eurų.
Kolekcinius automobilius vertinančios ir rinką analizuojančios Nyderlandų įmonės „ClassicCarRatings“ duomenimis, šiemet, palyginti su 2024-aisiais, dešimties brangiausiai parduotų kolekcinių automobilių vertė jau paaugo daugiau nei 56 proc.
Įtakos turėjo keli įspūdingi pardavimai: 1954–1955 m. „Formulės 1“ lenktynių sezonams gamintas „Mercedes-Benz W196R“ – už 51,155 mln. eurų, o 1965 m. sportinis „Ferrari 250 LM“ – už beveik 35 mln. eurų.
Vertės augimo lyderiais tapo „Ferrari 550 Maranello“ (24,3 proc.), „Porsche 911 997 Coupe GTS“ (20,9 proc.), „Datsun 240Z Series I“ (19,1 proc.) ir „Porsche 911 (997.2) GT3“ (18,6 proc.).
Kai kurie istoriniai modeliai, tarp jų „Porsche 991.1 Targa 4S“, „Porsche 997.1 Coupe 4S“ ar „Ferrari 250 GT Lusso“, prarado reikšmingą dalį savo vertės – atitinkamai 21 proc., 19,2 proc. ir 18,7 proc.
„Kolekcinių automobilių kaina priklauso nuo kilmės ir istorijos. Jei transporto priemonė priklausė žinomai asmenybei, vertė šoka į viršų. Be to, rimčiausiai nusiteikę investuotojai jau ieško automobilių su mažesne nei 100 km rida, nes tai gali padidinti vertę 30–50 proc. ar net daugiau“, – aiškino „ClassicCarRatings“ įkūrėjas Sjoerdas Peereboomas.
JAV rinka nesaugi. Investuotojai lėtina tempą ir laukia, kas bus toliau.
Didžiausia kolekcinių automobilių rinka tebėra JAV, tačiau šiuo metu ji gyvena lėtėjimo periodą.
„JAV rinka nesaugi. Muitai turėtų didelę įtaką eksportui, o doleris svyruoja, todėl investuotojai lėtina tempą ir laukia, kas bus toliau“, – teigė S. Peereboomas.
Jungtinės Karalystės rinkoje po „Brexit“ fiksuotas maždaug 48 proc. nuvertėjimas.
„Jei šiuo metu Jungtinėje Karalystėje nusipirksite automobilį ir norėsite jį atsivežti į Europą, vidutiniškai turėsite sumokėti 30 proc. dydžio muitus. Dėl to ši rinka patyrė didelį smūgį“, – sakė S. Peereboomas.
Jo teigimu, ES rinka išlieka stabili, be didelių svyravimų, tad čia lengva investuoti. Visgi rinkos struktūrą keičia pardavimo kanalai – net 71 proc. sandorių vyksta internetu, o fiziniai aukcionai sudaro mažiau nei trečdalį visų pardavimų.
