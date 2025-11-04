XPENG fiksuoja rekordinį pardavimų augimą

Rekordinis pardavimų šuolis pasaulyje
Pasauliniai pardavimų statistikos rodikliai rodo ryškią XPENG plėtros dinamiką. Bendrovė 2024–2025 m. nuosekliai gerino mėnesinių ir ketvirtinių elektromobilių pristatymų rekordus, fiksuodama dviženklį ir net triženklį augimą kai kuriais mėnesiais.
2024 m. bendrovė klientams pristatė 190 068 elektromobilius – 34 proc. daugiau nei 2023 m.
2025 m. pardavimų augimas dar labiau paspartėjo. Sausį pristatyta 30 350 automobilių (268 proc. daugiau nei prieš metus), vasarį – 30 453 (570 proc. daugiau nei 2024 m. vasarį). Iki 2025 m. liepos daugiau nei 30 tūkst. pristatymų per mėnesį rezultatas buvo išlaikytas devynis mėnesius iš eilės.
2025 m. rugsėjį bendrovė pirmą kartą peržengė 40 tūkst. pristatytų elektromobilių per mėnesį ribą – klientams perduota 41 581 transporto priemonė, o trečiojo ketvirčio rezultatas siekė 116 007 elektromobilius. Spalį fiksuotas dar vienas rekordas – 42 013 pristatymų per mėnesį.
• Pasaulinis augimas: mėnesiniai pristatymai viršijo 40 tūkst.
• Spalio mėnesį fiksuotas pardavimų rekordas.
• Tarptautinė plėtra: veikia 46 šalyse, įžengė į septynias naujas rinkas.
Pasaulinė plėtra ir žingsnis į Lietuvą
Spartų augimą lemia ne tik vidaus rinka, bet ir aktyvi pasaulinė plėtra. 2025 m. trečiąjį ketvirtį XPENG pradėjo automobilių gamybą Europoje. Vien per šių metų spalį bendrovė įžengė į septynias naujas rinkas Europoje, Azijoje ir Afrikoje, tarp jų ir į Lietuvą. Šiuo metu XPENG automobilių galima įsigyti jau 46 pasaulio šalyse ir regionuose.
XPENG atėjimas į Lietuvą reiškia didesnę prabangių, išmaniųjų elektromobilių pasirinkimo įvairovę vartotojams. Gamintojo įsitvirtinimą Lietuvos rinkoje turėtų sustiprinti siūloma septynerių metų, 160 tūkst. km garantija (elektros baterijai suteikiama net aštuonerių metų garantija), palaikomas itin greitas įkrovimas – nuo 10 iki 80 proc. akumuliatoriai gali būti įkrauti vos per 12 min., išmaniosios funkcijos ir konkurencinga XPENG modelių kainodara.
Dėmesys išmaniosioms technologijoms ir dirbtiniam intelektui
Viena iš sričių, kurioje XPENG investuoja nuosekliai, yra pažangių skaitmeninių ir dirbtinio intelekto sprendimų integravimas į transporto priemones. Bendrovė kuria ir diegia savo išmaniojo vairavimo technologijas, kurios padeda užtikrinti saugesnį ir patogesnį vairavimą įvairiomis sąlygomis – nuo stovėjimo aikštelių iki miesto gatvių ir greitkelių.
XPENG taip pat tobulina savo automobilių operacinę sistemą, didindama programinės įrangos funkcionalumą ir plėsdama autonominių vairavimo funkcijų galimybes. Naujausios sistemos versijos orientuotos į platesnį dirbtinio intelekto taikymą, siekiant dar labiau pagerinti vairavimo patirtį ir sąveiką tarp vairuotojo ir automobilio.
Apie XPENG
2014 m. įkurta XPENG yra pirmaujanti Kinijos dirbtinio intelekto mobilumo bendrovė, kuri projektuoja, kuria, gamina ir parduoda išmaniąsias elektrines transporto priemones, skirtas vis didesniam technologiškai išprususių vartotojų ratui. Sparčiai tobulėjant dirbtiniam intelektui, XPENG siekia tapti pasauline dirbtinio intelekto mobilumo lydere, kurios misija – lyderiauti pažangių elektrinių transporto priemonių revoliucijoje, pasitelkiant pažangiausias technologijas ir formuojant mobilumo ateitį. Siekdama pagerinti klientų patirtį, XPENG pati kuria pažangiąją pagalbos vairuotojui technologiją (ADAS) ir išmaniąją automobilio operacinę sistemą, taip pat pagrindines transporto priemonių sistemas, tokias kaip transmisija ir elektrinė / elektroninė architektūra (EEA). XPENG pagrindinė būstinė yra Guangdžou, Kinijoje, taip pat veikia pagrindiniai biurai Pekine, Šanchajuje, Silicio slėnyje ir Amsterdame. Pažangiosios elektrinės transporto priemonės daugiausia gaminamos jos gamyklose Džaočinge ir Guangdžou, Guangdongo provincijoje.
XPENG įtraukta į Niujorko vertybinių popierių biržos (NYSE: XPEV) ir Honkongo vertybinių popierių biržos (HKEX: 9868) sąrašus.
Daugiau informacijos apie bendrovę ir modelius rasite svetainėje https://www.xpeng.com/.
