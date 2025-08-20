Brangsta nacionaliniai vairuotojo pažymėjimai, tačiau pinga tarptautiniai

Pasak įmonės „Regitra“, paskutinį kartą bazinės vairuotojo pažymėjimų kainos buvo keistos 2008 metais.
„Perskaičiavimas buvo atliekamas atsižvelgiant į išaugusias specialių blankų, graviravimo ir fotografavimo sąnaudas. Paskutinį kartą bazinės vairuotojo pažymėjimų kainos buvo keistos 2008 metais, todėl pokyčiai būtini norint užtikrinti aukštą saugiųjų dokumentų ir paslaugos kokybę“, – skelbė „Regitra“.
Nuo trečiadienio per 15 darbo dienų išduodamas pažymėjimas kainuos 17,15 euro (dabar – 14,19 euro), per 5 darbo dienas – 34,3 euro (22,28 euro), per 1 darbo dieną – 51,45 euro (37,36 euro).
Tuo metu tarptautinis vairuotojo pažymėjimas atpigs ir kainuos atitinkamai 5,65 euro (8 eurai), 11,3 euro (16 eurų) bei 16,95 euro (24 eurai).
Vairuotojo kvalifikacinė kortelė brangs atitinkamai iki 18,25 euro (17,33 eurų), 36,5 euro (34,66 eurų) ir 54,75 euro (51,99 eurų).
Vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti „Regitros“ padaliniuose arba internetu – pastarųjų užsakymai per pastaruosius kelerius metus didėja: 2023 metų pirmąjį pusmetį jie sudarė 33 proc., 2024 metų tuo pat laiku – 35 proc., šiemet – 37 proc.
