Čempionas nestartavo, ralį laimėjo latviai

Zarasų regione surengtą „Rally Aukštaitija“ laimėjo latviai Martinas Seskas ir Renaras Francis, važiavę „Skoda Fabia STR Proto“. Jie šventė pergalę ir rugsėjį Elektrėnų, Kaišiadorių ir Trakų apylinkėse surengtame penktame Lietuvos automobilių ralio čempionato etape.
Šįkart nuo latvių ekipažo 36,48 sek. atsiliko Rokas Steponavičius ir Dovydas Ketvirtis („Skoda Fabia Rally2 evo“), o 43,11 sek. – praeitų metų Lietuvos čempionai Vladas Jurkevičius ir Aisvydas Paliukėnas („Skoda Fabia RS Rally2“).
Nepasisekė ilgai greičiausiai tarp lietuvių važiavusiems Deividui Gezevičiui ir Evaldui Kvederiui – ekipažas susidūrė su „Ford Fiesta N5“ techninėmis problemomis ir vėlavo į vieną iš laiko kontrolės punktų. Jiems tai kainavo 10 sekundžių, kurios buvo lemiamos – sportininkai liko ketvirti.
Jaunosios kartos atstovai varžėsi dėl 80 tūkst. eurų stipendijos.
Susumavus viso sezono rezultatus, greta čempionų V. Žalos ir jo šturmano Ugniaus Vainevičiaus išsirikiavo Giedrius Notkus ir Dalius Strižanas (antra vieta) bei D. Gezevičius ir E. Kvederys (trečia vieta).
Jaunosios kartos atstovai varžėsi dėl „Lithuanian Rally4 Trophy“ pagrindinio prizo – 80 tūkst. eurų stipendijos, skirtos dalyvauti 2026 m. Europos čempionate.
Zarasuose sėkmė lydėjo brolius Irmantą ir Edviną Buivydus („Lancia Ypsilon Rally4 HF“), tačiau galutinės sezono įskaitos laimėtojai – ukmergiškis Markas Buteikis ir jam talkinęs kaunietis Titas Čapkauskas („Ford Fiesta Rally4“, surinko iš viso 153 taškus). I. ir E. Buivydai liko antri (147 tšk.), Aras Kvedaras ir Karolis Gedgaudas (105 tšk.) – treti.
Aukštaitijos apylinkėse varžėsi ir „Extreme“ čempionato dalyviai. Greičiausi buvo latviai Gatis Riteniekas ir Ivo Pūkis („Can Am Maverick R“) – jie 5,59 sek. aplenkė daugkartinio Dakaro ralio dalyvio Arūno Lekavičiaus ir jo bendražygio Kastyčio Švedo ekipažą („Can Am Maverick“) ir 23,35 sek. – Aurimą Lekavičių ir Šarūną Visocką („Can Am Maverick“).
