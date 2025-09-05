„Dažnai tą pamirštame“: dalykai, kuriuos privalo žinoti kiekvienas vairuotojas

Į šiuos klausimus atsakė „Kemi“ serviso meistras Julius Jočys.
– Ar galima pilti degalus iki automobilio bako viršaus?
– Iš karto atsakymas – tikrai negalima. Dabar šiuolaikiniams automobiliams to tikrai negalima ir tam yra paprasta priežastis – skysčiai plečiasi, ypač karštą dieną. Bet kuriuo atveju gamintojas yra padaręs vadinamąsias oro pagalves, kad turėtų kur susikaupti dujos. Be to, yra vadinamos alsavimo sistemos, skirtos garams, bet ne skysčiui. Jei ten pateks skystis, jis sugadins visą sistemą.
– Kaip dažnai vairuotojai supainioja degalus?
– Kad labai dažnai – tikrai negaliu pasakyti, bet pasitaiko. Ypač dyzelinių automobilių vairuotojai tai padaro dažniau. Nežinau, kas nutinka, bet tikrai dažnai pripila benzino. Pasekmės priklauso nuo situacijos. Jei pastebėjote iškart, neužvedėte automobilio – kviečiamas evakuatorius, važiuojama į servisą, kvalifikuoti meistrai sutvarkys.
– Ar įmanoma išgelbėti automobilį tokiu atveju?
– Taip. Jei neužvedėte automobilio arba jis kelias minutes padirbo – nieko baisaus, išgelbėsime minimaliomis investicijomis. Bet jeigu jau teko pavažiuoti ir automobilis užgeso – investicijos bus didesnės.
– Variklio tepalas – kiek jo pilti ir kaip dažnai keisti?
– Kiekvienas automobilis turi savo reglamentą – apibrėžtą kilometražą arba laikotarpį, kas įvyksta greičiau. Jei neišvažinėjome kilometražo, nepamirškime laikotarpio. Dažniausiai – metai, kiti gamintojai nurodo kas du metus. Mano siūlymas: jei automobiliui daugiau nei 5 metai, laikytis 12 mėnesių termino. Taip pat kas du metus keisti stabdžių skystį.
Verta patikrinti ir aušinimo skystį, jo užšalimo temperatūrą. Alyvos lygį galima matyti tiek mechaninėmis matuoklėmis, tiek elektroniniu būdu displėjuje. Siūlyčiau vairuotojams, ypač naujai įsigijusiems automobilius, pasidomėti, kaip teisingai pamatuoti. Nes pasitaiko, kad automobiliai atvažiuoja su labai mažu alyvos lygiu, dar nesibaigus ridos terminui, o pasekmės būna liūdnos ir brangios.
– Kalbant apie stabdžių skystį – ar pačiam domėtis, ar palikti servisui?
– Geriau palikti profesionalams. Jie pamatuos ir patars taip, kaip priklauso. Tai labai svarbu. Dažnai pamirštame stabdžių skystį – jis keičiamas kas du metus. Žmonės važiuoja ir vasarą, ir žiemą, į kalnus, o stabdžiai – saugumas. Todėl šį dalyką būtina prižiūrėti.
– O kaip dėl langų skysčio – kaip dažnai jį keisti?
– Išduosiu, kaip darau pats – nekeičiu, tiesiog užsipilu žieminį. Žinau, kad šaltukas neužklups, nes skystis neužšals. Tiesa, plaunamosios savybės truputį kitokios, bet žiemai tai būtina. Šį dalyką vairuotojas gali pasikeisti pats – jokių sudėtingų dalykų nėra. Spaudžiate rankenėlę, skystis išbėgo, užsipylėte naujo ir važiuojate.
