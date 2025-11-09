Gamintojo argumentas – Guinnesso rekordas

Važiavo viešaisiais keliais
„Kia PV5 Cargo“ pasiekimas skamba taip: „Didžiausias atstumas, kurį vienu įkrovimu nuvažiavo lengvojo tipo akumuliatorinis elektrinis furgonas su maksimaliu kroviniu, yra 693,38 km.“
Rekordui pasiekti buvo naudotas ketverių durų „PV5 Cargo Long Range“ modelis su 71,2 kWh baterija ir didžiausiu leistinu 665 kg kroviniu. Važiavimas buvo surengtas šiemet rugsėjo 30-ąją realiomis sąlygomis – viešaisiais keliais į šiaurę nuo Frankfurto (Vokietijoje).
„Kia“ yra naujokė lengvųjų komercinių automobilių rinkoje, tačiau šis rekordas liudija apie universalumą ir inovacijas, slypinčias už pirmojo mūsų PBV modelio, ir rodo, kad esame rimti žaidėjai. Tai, kad dauguma šio furgono tikslinei auditorijai priklausančių įmonių galėtų dirbti beveik dvi pilnas darbo dienas vienu įkrovimu, daug pasako apie jo galimybes. PV5 sujungia efektyvumą, lankstumą ir išmanųjį junglumą viename produkte“, – pažymėjo „Kia Europe“ prezidentas ir generalinis direktorius Marcas Hedrichas.
Sąlygos – kasdienės
Rekordinis maršrutas buvo kruopščiai suplanuotas taip, kad atkartotų kasdienę pristatymų ir logistikos verslo realybę.
Važiuodamas 58,2 km ilgio miesto ir užmiesčio kelių kilpa, „PV5 Cargo“ susidūrė su šviesoforais, sankryžomis, žiedinėmis sankryžomis ir tipišku miesto eismu – visiškai atitinkančiu sąlygas, su kuriomis kasdien susiduria daugelis logistikos sektoriaus vairuotojų.
Automobilį galima pritaikyti komerciniams ir asmeniniams poreikiams.
Be to, furgonas kiekvieną kartą turėjo įveikti maždaug 370 m aukščio skirtumą, apsukdamas tą pačią kilpą dvylika kartų, visuomet veždamas maksimalų krovinį, ir galiausiai sustojo dvylikto rato pabaigoje. Šios sudėtingos sąlygos rekordo autoriams leido įsitikinti „PV5 Cargo“ efektyvumu ir patikimumu.
Prie rekordą pasiekusio elektromobilio vairo sėdėjo George’as Barrow – žinomas komercinių transporto priemonių žurnalistas, besispecializuojantis furgonų srityje, ir Christopheris Nigemeieris, vyresnysis inžinierius iš „Hyundai Motor Europe Technical Center“ (HMETC).
Užtruko 22 val. 30 min.
G. Barrow jau daugiau nei penkiolika metų rašo apie lengvuosius komercinius automobilius. Nuo 2016 m. jis taip pat yra „International Van of the Year“ (IVOTY) apdovanojimų komisijos narys, atstovaujantis Jungtinei Karalystei. Ch. Nigemeieris, turintis mechanikos inžinerijos mokslinių laipsnių, buvo vienas iš PV5 kūrimo komandos narių.
„Labai džiugu būti šio neįtikėtino rekordo dalimi – tai buvo pastangų pareikalavusi, bet neužmirštama kelionė. Mane išties sužavėjo, kokį atstumą gali nuvažiuoti „Kia PV5“. Tai įspūdingas pasiekimas, Manau, kad šį rekordą pagerinti bus labai sunku“, – sakė G. Barrow.
„Kaip inžinieriui, šis iššūkis man buvo ir techninis, ir asmeninis. George’as sukaupęs didžiulę vairavimo patirtį, įgytą bandant kitus furgonus, o mano pranašumas buvo tas, kad puikiai išmanau PV5 jėgos pavarą. Tarp mūsų užsimezgė draugiška konkurencija – kas sugebės išspausti daugiau iš kiekvienos kilovatvalandės. Galiausiai mus abu labiausiai nustebino pats automobilis“, – pripažino Ch. Nigemeieris.
Rekordinis važiavimas buvo metodiškai suplanuotas ir įvykdytas itin kruopščiai. Krovinio pakrovimo procesą prižiūrėjo „TÜV Hessen“ ir „buck Vermessung“ inspektoriai, kurie patvirtino, kad automobilis atitiko svorio specifikacijas. Važiavimas buvo nuolat stebimas GPS sekimo įranga ir salono kameromis. Prieš išvykstant PV5 baterija buvo įkrauta 100 proc., o įkrovimo jungtis ir krovinių skyrius užplombuoti iki kelionės pabaigos, kuri truko 22 valandas ir 30 minučių.
Modulinė koncepcija
Pirmasis „Kia“ PBV šeimos modelis – PV5 – sukurtas ant novatoriškos E-GMP.S platformos (angl. Electric-Global Modular Platform for Service) ir suprojektuotas pagal modulinę parenkamų dalių koncepciją.
Lankstumas leidžia pritaikyti automobilį įvairioms versijoms – krovininei, keleivinei, trumpos kabinos su atviru pervežimo kėbulu ar neįgaliesiems pritaikytam transportui. Visi variantai atitinka skirtingus komercinius ir asmeninius poreikius.
„PV5 Cargo“ versija siūlo iki 4,4 kub. m krovinių erdvę (L2H1 konfigūracija, o L2H2 versija, kuri bus pristatyta kitais metais, pasiūlys dar daugiau talpos) ir iki 790 kg naudingąją apkrovą. Pirkėjai galės rinktis iš kelių baterijų – 51,5 kWh, 71,2 kWh ir naujosios 43,3 kWh, kurios bus pritaikytos pagal skirtingus veiklos poreikius.
Rekordą pasiekęs „Kia PV5 Cargo“ bus eksponuojamas „Solutrans“ parodoje Lione nuo lapkričio 18 d.
