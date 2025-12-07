Į svetimą daržą: ką vairuoja turtingiausi pasaulio žmonės?

Prabangos neviešina
Turtingiausi pasaulio žmonės neretai stebina savo transporto priemonių pasirinkimais. Kai kurie jų kolekcionuoja itin brangius ir retus modelius, pabrėždami savo statusą, galimybes ar aistrą automobiliams.
Kiti – priešingai. Nepaisant pribloškiančių sąskaitų banke, jie mieliau renkasi paprastus, kasdienius ir į miesto srautą įsiliejančius automobilius ar kokį ekologišką transportą.
Portalas autoplius.lt apžvelgė garsių milijardierių transporto parkus, galinčius nustebinti.
Vienas tokių pavyzdžių – socialinio tinklo „Facebook“ įkūrėjas Markas Zuckerbergas. 41 metų amerikietis, nepaisant 209 mlrd. JAV dolerių jo turto vertės, garsėja pabrėžtinai kukliu gyvenimo būdu. Jis viešumoje pastebimas vilkintis neišvaizdžius pilkus marškinėlius ir klasikinius džinsus. Todėl neturėtų stebinti, kad ilgą laiką jo kasdienis automobilis buvo ekonomiškas ir praktiškas „Honda Fit“. Jo kaina JAV – vos nuo 17 tūkst. JAV dolerių. Jo atitikmuo Europoje – „Honda Jazz“, populiarus ir Lietuvos keliuose.
Tiesa, technologijų genijus turi ir mažiau afišuojamą gyvenimo pusę. Jis yra itin reto superautomobilio „Pagani Huayra“ savininkas. Šio itališko, rankų darbo bolido kaina siekia apie 1,4 mln. JAV dolerių. Ar tai reiškia, kad M. Zuckerbergas mėgsta pasipuikuoti? Atrodo, kad tai yra tiesiog protinga investicija.
Priešingybių pomėgiai
Taupumu garsėja ir legendinis investuotojas Warrenas Buffettas. Nepaisant valdomo apie 151 mlrd. JAV dolerių turto, jis nuo 2006 m. vairavo „Cadillac DTS“. Tik 2014 m. senolis pakeitė mėgstamą modelį į naujesnį „Cadillac XTS“.
Šiemet šiam garsiam investuotojui suėjo 95-eri. Pasak žiniasklaidos, W. Buffettas vis dar vairuoja pats, tiesa, tai daro vis rečiau.
„Amazon“ įkūrėjas Jeffas Bezosas (245 mlrd. JAV dolerių) tik ankstyvaisiais savo karjeros metais vairavo paprastą ir Lietuvos gatvėse kasdien sutinkamą „Honda Accord“. Vėliau 61 metų amerikiečio įgeidžiai pasikeitė. Vienas įspūdingiausių jo pasirinkimų – „Bugatti Veyron“, kainuojantis daugiau nei 2 mln. JAV dolerių. Ši „raketa“ gali pasiekti 408 km/val. greitį ir yra vienas iš technologiškai pažangiausių superautomobilių pasaulyje.
Kitas ne mažiau įdomus kolekcijos egzempliorius – „Ferrari Pininfarina Sergio“, sukurtas pagerbiant legendinį automobilių dizainerį Sergio Pininfarina. Per istoriją buvo pagaminti tik šeši tokie bolidai, kurių kiekvienas kainuoja apie 3 mln. JAV dolerių.
Įspūdingas ir tame pačiame garaže stovintis „Koenigsegg CCXR Trevita“ – vienas iš vos trijų pagamintų vienetų. Šis kelių galiūnas išsiskiria unikaliu, baltu anglies pluošto kėbulu, sukuriančiu deimantinį efektą. Jo vertė siekia apie 4,8 mln. JAV dolerių, o variklis išvysto daugiau nei 1 000 arklio galių (AG).
Kitas J. Bezoso vairuojamas kelių galiūnas – „Veneno Roadster“, sukurtas „Lamborghini“ koncerno 50-mečio proga. Buvo pagaminti tik devyni tokie modeliai, o kiekvieno kaina siekia apie 5 mln. JAV dolerių. Automobilis, varomas 6,5 l V12 varikliu, gali pasiekti net 355 km/val. greitį.
Stilingas visur
Prabangos prekių imperijos LVMH („Louis Vuitton“, „Moet“, „Hennessy“) vadovas Bernard’as Arnault yra turtingiausias Europos žmogus, tačiau jo kasdienio transporto pasirinkimas yra santykinai santūrus.
76-erių prancūzas dažniausiai matomas vairuojantis „BMW 760Li“, kuris šiaip jau yra itin prabangus ir komfortiškas, tačiau tikrai ne pats ekstravagantiškiausias sedanas rinkoje.
Tiesa, B. Arnault BMW vairuoja kasdien. 192 mlrd. JAV dolerių turtą valdančio magnato garaže slepiasi sunkiai pinigais įvertinamas autoparkas, kuriame yra ir greičiausių, ir rečiausių pasaulyje egzempliorių.
Prancūzo kolekcijoje – legendinis „Ferrari F40“, „Ferrari Enzo“, unikalus „Ferrari Sergio“ ir „Mercedes-Benz SLR McLaren SM“. Pastarasis modelis yra vienas iš vos 75 pagamintų vienetų, sukurtas legendiniam F-1 lenktynininkui Stirlingui Mossui pagerbti.
Atsigręžė į istoriją
Potraukiu prašmatniems automobiliams garsėja ir technologijų bendrovės „Oracle“ bendrakūrėjis Larry Ellisonas.
Amerikietis, kurio turtas vertinamas net 282 mlrd. JAV dolerių, užima antrą vietą (po Elono Musko) turtingiausių pasaulio žmonių sąraše. Savo garaže jis priglaudė „Lexus LFA“ – kolekcininkų itin vertinamą automobilį, kurio unikalus V10 variklis ir futuristinis dizainas daro jį išskirtinį.
Išrankumu garsėjantis 81 metų L. Ellisonas kažkada nusivylė „Ferrari Testarossa“, kuris dažnai gesdavo, ir netikėtai atrado „Acura NSX“. Japonijos koncerno „Honda“ prabangios linijos modelis jį sužavėjo patikimumu ir našumu. Per penkiolika metų, kol NSX buvo gaminamas (1990–2005 m.), L. Ellisonas sukaupė septynių NSX kolekciją. Jo ypač mėgstamas – 1996 m. NSX-T modelis.
Verslininko kolekcijoje taip pat yra sidabrinis „Audi R8“, varomas 4,2 l V8 varikliu, išvystančiu 417 AG. Taip pat – 6,0 l V12 variklį turintis ir 660 AG išvystantis „Ferrari Enzo“. Itališkas „žirgas“ 100 km/val. greitį pasiekia vos per 3,3 sek. Tai vienas iš 400 pagamintų vienetų, todėl yra itin vertinamas kolekcininkų.
Tarp įdomesnių pasirinkimų yra ir unikalus „Shelby Cobra“, pagamintas iš vientiso aliuminio. Amerikietiškas senovinis ralio automobilis, gamintas prieš 60 metų, pasižymi išskirtiniu dizainu ir galingu 4,6 l V8 varikliu, išvystančiu net 643 AG.
Kompiuterių genijus Billas Gatesas yra ištikimas Vokietijos koncerno „Porsche“ gerbėjas.
Simpatijos vokiečiams
Kompiuterių genijus Billas Gatesas (118 mlrd. JAV dolerių) yra ištikimas Vokietijos koncerno „Porsche“ gerbėjas, o vienas labiausiai išsiskiriančių jo automobilių – „Porsche 959“.
Šių automobilių, laikomų vienais pažangiausių savo laikmečio modelių, buvo pagaminta tik 230.
Dėl JAV importo taisyklių B. Gatesas ilgą laiką negalėjo jo legaliai vairuoti savo šalyje, kol pagaliau buvo priimtas specialus teisės aktas, leidžiantis tam tikriems retiems automobiliams patekti į JAV rinką.
70-mečio amerikiečio garaže dulka „Porsche Taycan“, S klasės „Mercedes-Benz“ ir „Tesla Model X“, o visai neseniai iš dainininko Bono jis dovanų gavo elektrinį mažylį „Fiat 500e“.
Gana konservatyvus automobilių atžvilgiu yra ir ispanų milijardierius Amancio Ortega. Prekių ženklų „Zara“, „Massimo Dutti“ įkūrėjo namuose nerasite retų, milijonus kainuojančių automobilių. 89 metų senolis dažniausiai pastebimas važiuojantis vokiškaisiais „Audi“ arba „Mercedes“.
Mados industrijos magnatas renkasi nepigius, komfortiškus, tačiau toli gražu ne ekstravagantiškus modelius, kurie geriausiai atspindi ir jo gyvenimo būdą.
Futbolo pamaiva
Koks gi turtuolių sąrašas be sporto žvaigždžių. Viena ryškiausių pasaulio futbolo pamaivų Cristiano Ronaldo mėgsta prabangą.
Tai puikiai žino ir 40-mečio portugalo vaikų motina Georgina Rodriguez, kuriai prieš kelerius metus Kalėdų proga jis padovanojo prabangų „Rolls-Royce“.
Vienas ryškiausių C. Ronaldo kolekcijos deimantų yra „Bugatti Centodieci“, kurio vertė – net 9 mln. svarų sterlingų. Reto modelio pagaminta tik dešimt vienetų. Jame sumontuotas 8 l W16 variklis, generuojantis sunkiai suvokiamas 1 600 AG. Šis automobilis išvysto 100 km/val. greitį vos per 2,4 sek.
Portugalas turi ir dar du „Bugatti“: „Chiron“, kurio vertė per 2 mln. svarų sterlingų, ir „Veyron“, kainuojantį apie 1,7 mln. svarų sterlingų. Šie automobiliai garsėja savo išskirtiniu dizainu ir nepaprastu dinamiškumu.
Greta jų – „McLaren Senna“, kurio vertė siekia apie 1 mln. svarų sterlingų. Šis modelis, pavadintas tragiškai žuvusio legendinio lenktynininko Ayrtono Sennos garbei, unikalus dėl lengvos konstrukcijos ir galingo 4,0 l V8 variklio, generuojančio 789 AG.
Dar vienas išskirtinis modelis – „Ferrari F12 TDF“, įkainotas apie 350 tūkst. svarų sterlingų. Šis greituolis turi 6,3 l V12 variklį, galintį pasiekti 100 km/val. greitį per 2,9 sek.
Vertas paminėti ir „BMW XM Red Label“. Apie 164 tūkst. svarų sterlingų kainuojantį automobilį jam dovanojo Saudo Arabijos klubas „Al-Nassr“, kurio marškinėliais vilki portugalas.
