Įsigalioja draudimas vairuoti automobilius su vasarinėmis padangomis

Tiesa, Kelių eismo taisyklės (KET) numato, kad šis draudimas negalioja mopedams, motociklams, triračiams, keturračiams bei priekaboms su vasarinėmis padangomis. Tačiau šiomis transporto priemonėms draudžiama naudotis, jei gatvės važiuojama dalis apsnigta ar apledėjusi. Tokia tvarka galioja visus metus.
Už nustatytą pažeidimą, kaip teigia Policijos departamento komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė, pareigūnai gali skirti piniginę baudą nuo 50 iki 100 eurų.
Taisyklėse numatoma, kad leistinas žieminių padangų protektoriaus gylis yra 3 mm, o jei jis mažesnis – padangų naudoti neleidžiama. Taip pat, kaip rašoma KET svetainėje, nereikėtų naudoti senesnių, nei 10 metų amžiaus padangų bei naudojamos padangos neturėtų būti suskeldėjusios, be gumbų.
Dėl pastarųjų neatitikimų policija baudų skirti negali, tačiau J. Liutkienė pastebi, jog tai, kad žieminės ar universalios padangos atitinka visus reikalavimus, turėtų užtikrinti techninė apžiūra, autoservisas arba pats vairuotojas.
„Padangas būtinai reikia pasikeisti ir užsitikrinti, kad jos atitinka visus reikalavimus, kad visiems kelyje būtų saugiau“, – teigia policijos atstovė.
Žieminės padangos yra žymimos ženklu „*“ , universalios padangos tuo metu gali būti pažymėtos užrašais „M+S“ arba „All seasons“.
Pasenusias padangas nemokamai palikti galima keliose vietose
Anot Aplinkos ministerijos, gyventojai senas padangas gali pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, atiduoti padangų pardavėjams arba palikti techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse.
Kaip rašo ministerija, keičiant padangas autoservise, jas galima palikti ten. Padangų pardavėjai privalo nereikalaudami papildomai sumokėti priimti vartotojo atiduodamas senas padangas, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir jų skaičius atitinka naujai perkamų kiekį.
Informuojama, kad į savivaldybės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę galima atvežti ir nemokamai palikti 4 ar 5 padangas.
ELTA primena, nuo šių metų spalio 7 d. įsiteisėjo Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimas, kuris už aplinkos užteršimą padangų atliekomis užtraukia baudą nuo 200 iki 500 eurų už kiekvieną atsikratytą padangos atliekos vienetą. Tiesa, bauda negali siekti daugiau nei 6 tūkst. eurų.
Aplinkos ministerija teigia, kad taip pat gali būti skaičiuojama ir aplinkai padaryta žala. Tais atvejais, kai padangos deginamos, skiriama bauda ir skaičiuojama aplinkai padaryta žala.
Naujausi komentarai