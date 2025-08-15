Išmanioji stotelė – su ventiliacija ir internetu

„Dėl klimato kaitos orai tampa vis sunkiau prognozuojami – būna ir vėsių vasarų, kaip ši, tačiau vis dažniau pasitaiko laikotarpių, kai temperatūra pakyla virš 30 laipsnių. Tuomet žmonės, laukdami autobuso, priversti kamuotis. Norėjome sukurti vietą, kur keleivis galėtų jaustis patogiai, atsigaivinti, įkrauti įrenginį. Vis daugiau žmonių naudojasi viešuoju transportu, tad patogūs ir komfortiški turi būti ne tik autobusai, bet ir stotelės“, – sakė „Jonavos autobusų“ direktorius Otaras Urbanas.
Jonaviečiai tilto apšvietimą gali valdyti per mobiliąją programėlę.
Naujoji stotelė – išmaniųjų technologijų ir modernaus dizaino lydinys. Joje veikia skaitmeninis ekranas, kuris, naudodamasis meteorologų duomenimis, rodo esančią oro temperatūrą, debesuotumą ir artimiausias prognozes.
Prie keleivių komforto prisideda ventiliacijos sistema, kuri automatiškai įsijungia, kai oro temperatūra yra didesnė nei 24 laipsniai šilumos. Taip pat stotelėje įrengtos USB jungtys įrenginiams įkrauti, veikia nemokamas belaidis internetas.
„Mes vis labiau pereiname prie šiuolaikinių technologijų – jos tampa prieinamos, paprastos įgyvendinti, o žmonėms naudingos ir įdomios. Pavyzdžiui, tilto apšvietimas, kurį jonaviečiai gali valdyti per mobiliąją programėlę. Dabar – išmanioji stotelė“, – sakė projektą įgyvendinusios įmonės „Ginetas“ direktorius Gytis Sabaliauskas.
Anot jo, tokie taškai mieste reiškia daugiau nei vien funkciją – jie kuria modernumo, gyvybės ir išskirtinumo įspūdį. Tai – dar vienas žingsnis, kuriuo Jonava įtvirtina savo, kaip šiuolaikiško ir žmogui draugiško miesto, vardą.
