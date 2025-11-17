Įtaria, kas miškuose išmetė milžiniškus padangų kiekius

Padangos – kone kasdienis miškininkų radinys. Spalį ir lapkritį išmestų padangų miškuose daugiau, nes vairuotojai vasarinius ratus keičia į žieminius.
„Pavienės padangos – tai fizinių asmenų, o kur didesnės krūvos – tai būna kažkokių nelegalių verslų, kurie užsiima padangų montavimu, keitimu“, – teigė Valstybinių miškų urėdijos atstovas Paulius Šlekys.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Panašu, kad tai – nelegalaus verslo pasekmė. Netoli Kurtuvėnų miško tankmėje vieną padangų sąvartyną aptiko Kęstutis.
„Čia į tokį keliuką įvažiuota. Matosi pagal vėžes, kad įvažiuota atbulomis, nes jau kažkas žino tą vietą ir paprasčiausiai išvertė“, – pasakojo Šiaulių rajono gyventojas Kęstutis Radzišauskas.
Tačiau didžiulis padangų kiekis vyrą šokiravo – tokio vaizdo miške jis nesitikėjo.
„Daug buvo. Pagal išmestas padangas nusprendžiau, kad ten sunkvežimis buvo. Gal ne sunkvežimis, bet uždaras autobusiukas, nes vežė uždarai, kad nematytų. Atvežė ir išmetė į mišką, tikrai stipriai tų padangų buvo priversta“, – teigė K. Radzišauskas.
Per mėnesį miškininkai Šiaulių rajone rado dvi tokias krūvas. Padangų jose – ne keliolika ar keliasdešimt, o šimtais.
„Dvi su puse tonos – Gruzdžių girininkijoje, tiek pat – Kurtuvėnų girininkijoje. Tai bendras per metus surinktas kiekis siekia septynias tonas, o vien per spalį surinkome penkias“, – nurodė P. Šlekys.
Palyginti su praėjusiais metais, padangų šiemet miškuose aplink Kuršėnus rasta perpus daugiau.
„Tarkime, vien mūsų skyriuje šiemet gauta apie 350 pranešimų dėl miško taršos. Iš jų apie 200 turėtų būti susiję vien su padangomis“, – aiškino Aplinkos apsaugos departamento atstovas Raimondas Šiukšteris.
Vis daugiau padangų sulaukia ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Čia nemokamai per metus žmogus gali atvežti keturias padangas.
„2024 metais surinkome beveik 600 tonų padangų – tai yra beveik 60 tūkstančių lengvųjų padangų. Šiais metais iki šiandien turime 600 tonų, likus dar dviem mėnesiams iki sezono pabaigos“, – teigė Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atstovas Denis Michalenko.
Nemokamai padangas privalo priimti jų pardavėjai ir autoservisai. Tai reiškia, kad naujas padangas įsigijęs vairuotojas turi teisę palikti senas.
„Žmonės dabar visi užsiėmę, visi lekia, visi skuba ir jiems paprasčiau – jie niekur neieško. Perka naujas, palieka čia senas ir neapkrauna savęs rūpesčiais“, – aiškino UAB „Montanita“ vadovas Karolis Gulbinas.
Per padangų keitimo sezoną vienas autoservisas surenka vidutiniškai po pusantro ar du šimtus padangų.
„Jeigu jūs perkate padangas, vadinasi, sumokėjote už jų sutvarkymą, tad turite teisę jas palikti ten, kur įsigyjate ir keičiate. O jeigu radote sandėliuke ar garaže užsilikusias – tada atvežkite į didelių gabaritų surinkimo aikštelę“, – paaiškino D. Michalenko.
Už šiukšlinimą ir gamtos teršimą gresia nemenkos baudos. Tiesa, aplinkosaugininkai pripažįsta, kad miške padangas išmetusius asmenis rasti sudėtinga.
„Padangos neturi jokių specialių skiriamųjų ženklų. Atskirti pavyksta tik atskirais atvejais, ir tuomet tiems žmonėms tenka sutvarkyti. O baudos dabar yra nuo 250 iki 500 eurų už vieną išmestą padangą“, – teigė R. Šiukšteris.
Padangos sudyla per daugiau nei 120 metų, o irdamos skleidžia nuodingas chemines medžiagas.
Naujausi komentarai