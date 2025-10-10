Kas tikrasis „Porsche“ įkūrėjas?

Istorikas Joachimas Scholtyseckas ką tik išleido knygą vokiečių kalba apie A. Rosenbergerį „Išvarytas – A. Rosenbergeris – lenktynininkas ir „Porsche“ įkūrėjas“.
A. Rosenbergerio lenktynininko karjera staiga baigėsi 1926 m., kai per rimtą avariją Berlyno „Grand Prix“ lenktynėse žuvo trys žmonės, o jis pats buvo sunkiai sužeistas.
1931 m. A. Rosenbergeris įkūrė automobilių kompaniją kartu su Ferdinandu Porsche ir jo žentu, advokatu Antoniu Piëchu.
A. Rosenbergeris buvo atsakingas už dizaino finansavimo užtikrinimą ir už tai, kad automobiliai būtų tobulinami iki naujų modelių, nors Didžiosios depresijos metu bloga ekonominė padėtis trukdė įmonės pažangai.
Jis turėjo lemiamą įtaką projektavimo biurui jo veiklos pradžioje ir prisidėjo prie jo plėtros kaip partneris ir direktorius.
A. Rosenbergeris paliko „Porsche“ valdybą 1933 m.
Tuo metu bendrovei sekėsi prastai ir ji buvo ant bankroto ribos.
A. Rosenbergeris išvyko dirbti į Paryžių, „Porsche“, bet išlaikė savo 10 proc. akcijų bendrovėje tuo metu, kai jos likimas staiga pasikeitė.
1934 m. A. Hitleris įtvirtino savo valdžią Vokietijoje, o „Porsche“ buvo pavesta sukurti „liaudies automobilį“.
Pasak tyrėjo, 1935 m. liepos pabaigoje A. Rosenbergeris buvo faktiškai priverstas palikti bendrovę kaip partneris ir net laikinai įkalintas koncentracijos stovykloje Kislau, Badeno regione.
1937 m. F. Porsche galiausiai išsiskyrė su A. Rosenbergeriu, kuris savo akcijų paketą pardavė kitiems už simbolinę kainą ir toliau gyveno Paryžiuje.
Naciai buvo patenkinti F. Porsche ir paskyrė jį karinės ekonomikos vadovu ir įtakingos Tankų komisijos pirmininku.
Po karo Prancūzijos okupacinės valdžios institucijos jį sulaikė 22 mėnesiams.
Jie apkaltino F. Porsche priverstinio darbo jėgos naudojimu, bet jis niekada nebuvo apkaltintas karo nusikaltimais.
A. Rosenbergeris 1938 m. emigravo į JAV, kur gyveno Alano A. Roberto vardu, ir mirė 1967 m. Los Andžele, beveik pamirštas visuomenės.
Naujausi komentarai