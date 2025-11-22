Keliaujantiems traukiniais – daugiau maršrutų ir reisų

Ką žada pokyčiai?
„LTG Link“ į atnaujintus traukinių tvarkaraščius įtraukė net keturis naujus vietinius ir du tarptautinius maršrutus, dvi naujas stoteles, taip pat užtikrino dažnesnį susisiekimą populiariausiais maršrutais.
Daugiausia pokyčių – Šiaurės Lietuvoje. Nuo gruodžio 14 d. maršrutas Panevėžys–Mažeikiai bus skaidomas į tris atskirus maršrutus: Radviliškis–Mažeikiai, Šiauliai–Mažeikiai ir Šiauliai–Panevėžys. Tai užtikrins dažnesnes keliones tarp Šiaulių, Radviliškio ir Panevėžio, taip pat šiais maršrutais keliaujantiems gyventojams bus dar patogiau tęsti kelionę traukiniais, vykstančiais sostinės ir pajūrio link.
Kelionė į Varšuvą sutrumpės maždaug valanda, o į Krokuvą – net dviem.
Maršrutas Klaipėda–Šilutė bus pratęstas iki Kretingos, todėl susisiekimas tarp Klaipėdos ir Kretingos taps dažnesnis, o keleiviai be persėdimų galės pasiekti Girulius, Kretingą ir Kretingalę.
Nuo gruodžio 14 d. traukiniai dažniau kursuos atkarpomis Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Marijampolė. Keleiviams bus pasiūlyti papildomi išvykimo laikai vakarinio piko metu, o nuo 16 val. iki 19 val. traukiniai tarp Vilniaus ir Kauno kursuos vidutiniškai kas pusvalandį.
Daugiau sostinių
Padidės maršrutų tarp Lietuvos ir Lenkijos skaičius: vietoj vieno kasdien kursuos trys traukiniai – Krokuvos, Suvalkų ir netoli Vokietijos sienos esančio Ščecino kryptimis.
Keleiviai galės rinktis jiems patogiausią išvykimo laiką – traukiniai išvyks ir ryte, ir popiet. Kad tarptautinis susisiekimas būtų dar patogesnis, kelionė į Varšuvą sutrumpės maždaug valanda, o į Krokuvą – net dviem valandomis.
Taip pat pagerintas susisiekimas su kitomis Europos sostinėmis – iš Varšuvos bus galima pasiekti Prahą, Vieną, Berlyną, Bratislavą, Budapeštą ar Kyjivą, taip pat keliauti po visą Lenkiją – į Gdanską, Zakopanę ir kitus regionus tiek dieniniais, tiek naktiniais traukiniais.
„LTG Link“ duomenimis, vien šiais metais keleivių srautai tarptautiniuose maršrutuose išaugo 13 proc.
Naujos stotelės
Nuo gruodžio 14 d. gyventojai keliones pradėti galės iš dviejų papildomų stotelių – Kretingalės ir Kalvarijos.
Kretingalėje sustos Kretinga–Šilutė maršruto traukiniai, o Kalvarijoje – Vilnius–Mockava maršrutu vykstantys traukiniai.
Patogų susisiekimą su Kalvarijos stotimi padės užtikrinti Kalvarijos rajono savivaldybės organizuojamas specialus autobusas, kuris iš geležinkelio stoties, esančios Jungėnų kaime, keleivius nuveš į Kalvarijos miestą.
Naujuosius traukinių tvarkraščius galima rasti internete – svetainėje ltglink.lt.
Naujausi komentarai