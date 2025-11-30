Lietuvos vairuotojų verdiktas: geriausi – sedanai ir universalai

Kandidatų – ne vienas
Lietuvoje bene populiariausi automobilių modeliai – vidutinio dydžio sedanas arba talpusis universalas.
Ryškiausi šio segmento pavyzdžiai – mūsų šalyje kone dievinamas „Volkswagen Passat“, populiarieji Japonijos automobilių pramonės produktai – „Toyota Avensis“ ir „Mazda 6“.
Šioje kategorijoje paklausa išsiskiria čekiškoji „Škoda Octavia“, „Opel Insignia“, „Subaru Legacy“, „Kia Optima“ ir prancūziškieji „Peugeot 508“, „Renault Talisman“. Kaip susigaudyti, kuris iš šių automoblių yra tinkamiausias, kurio savybės labiausiai atitinka konkretaus pirkėjo poreikius ir yra geriausias kainos ir kokybės santykis?
Į šiuos klausimus pabandė atsakyti svetainė autosasas.lt. Jos specialistai išanalizavo penkių geriausiai šioje klasėje vertinamų automobilių savininkų atsiliepimus, pateikiamus šioje svetainėje. Kadangi Lietuvoje registruojamų automobilių amžiaus vidurkis yra apie dešimt metų, vertinami buvo panašių metų modeliai.
Pralaidus garsui
Geriausiųjų penketuką, pagal jų savininkų Lietuvoje vertinimą, pradeda „Mazda 6“. Šis modelis, gamintas nuo 2012 m. iki dabar, surinko 4 balus iš 5 galimų.
Automobilis parduodamas su sedano ir universalo kėbulu, į kurį montuojamas benzininis 2,0–2,5 l, arba dyzelinis 2,2 l variklis. Šiuo metu kaina rinkoje, priklausomai nuo automobilio amžiaus, – nuo 4 tūkst., už apynaujus modelius – 17 tūkst. eurų
Vienas dažniausiai minimų automobilio „Mazda 6“ pranašumų – elegantiška, sportiška išorė (ypač GT komplektacija) ir modernus, patrauklus interjeras. Benzininiai „Skyactiv“ ir dyzeliniai varikliai vertinami kaip itin patikimi ir gana ekonomiški.
Techninė priežiūra nebrangi, detalės prieinamos. Dauguma savininkų pabrėžia, kad valdyti malonu, automobilis reaguoja tiksliai. Vairuotojo vieta ergonomiška, aiškus prietaisų išdėstymas, sėdynės labai patogios. Labai geras kainos ir kokybės santykis.
Savininkai išskyrė ir trūkumų. Pirmiausia, labai silpna garso izoliacija. Nepaisant geros pakabos konstrukcijos, kelio nelygumai lengvai perduodami į saloną. Senesnė automatinė šešių pavarų dėžė kritikuojama dėl uždelsimo arba netolygios reakcijos stabdant.
Čekų klasika
Ketvirtą vietą su 4,3 balo įvertinimu užima „Škoda Octavia“. Gaminta nuo 2012 iki 2020 m. su sedano, liftbeko ir universalo kėbulais. Montuoti varikliai: benzininis 1,2–1,8 l, dyzelinis 1,6–2,0 l.
Kaina – nuo 3,5 tūkst. iki 17 tūkst. eurų.
Dauguma savininkų per kelerius automobilio eksploatacijos metus patyrė tik minimalių remonto išlaidų. Ilgaamžiai pagrindiniai agregatai, nebrangi metinė priežiūra. 1,6 TDI ir 2,0 TDI varikliai labai ekonomiški, vidutinės sąnaudos – nuo 5 iki 6 l/100 km. Labai talpi bagažinė, daug vietos gale, daug smulkių dėtuvių. Universalas sutalpina tiek, kiek nedidelis vienatūris.
Patikima važiuoklė, komfortiškas vairavimas, net bazinėse versijose dažnai yra USB, klimato kontrolė, šildomos sėdynės, parkavimo jutikliai. Vienas geriausių pasiūlymų šioje klasėje pagal kainą, išlaikymo išlaidas ir funkcionalumą. Nedaug nuvertėja, ypač su 2.0 TDI varikliu.
Dažniausiai minimas trūkumas – prasta garso izoliacija: girdisi kelio, vėjo, padangų ir net purvasargių garsai. Sėdynių apmušalai neatsparūs dėmėms, greitai nusidėvi. Silpnesniems 1,6 TDI ir 1,2 TSI varikliams trūksta galios. DSG pavarų dėžės darbo niuansai – įjungus žemesnes pavaras, gali trūkčioti ar per lėtai reaguoti. Kai kurie savininkai turėjo keisti automobilio smagratį – remonto kaina apie 700 eurų.
Masažo funkcija
Trečias išsirikiavo „Opel Insignia“, surinkęs tiek pat, kiek ir antros vietos laimėtojas, – 4,4 balo.
Gamintas nuo 2017 iki 2022 m., kėbulai: liftbekas, sedanas ir universalas. Varikliai: benzininis 1,5–2,0 l, dyzelinis 1,6–2,0 l. Šiuo metu jo kaina – nuo 6 tūkst. iki 17 tūkst. eurų.
Respondentai vertina gerą valdymą, patogias AGR sėdynes, masažo funkciją, šildomus vairą, stiklą, labai gerus „Matrix“ LED žibintus, automatinį parkavimą, 360° kamerą. Interjeras erdvus, aiškus valdymas, komfortiška pakaba. Automobilio kaina, palyginti su konkurentų, žymiai mažesnė, o įrangos gausa didelė. Sportiškas kėbulo dizainas.
Kai kurie vairuotojai kritikuoja „Aisin“ 8° pavarų dėžę, kad ši per lėtai reaguoja ir gniuždo dinamiką. 1,5 l benzininis variklis realiomis sąlygomis suvartoja nuo 8 iki 11 l/100 km – gerokai daugiau nei deklaruojama. Dyzeliniai 2,0 D „Biturbo“ varikliai yra galingi, bet degalų sąnaudos siekia 9,1 l/100 km ir dar reikia papildyti „AdBlue“ priedą kas 5–6 tūkst. km. Vienas labiausiai kritikuojamų aspektų – prasta garso izoliacija, per trumpa ir kietoka sėdimoji dalis.
Dauguma apklaustų savininkų pažymėjo, kad automobilis neturėjo rimtų gedimų, buvo reikalinga tik techninė priežiūra.
Populiarusis pasatas
Tiek pat balų gavo ir lietuvių itin mėgstamas „Volkswagen Passat“, nedaug atsilikęs nuo apklausos lyderio.
Gamintas nuo 2015 iki 2024 m. su sedano ir universalo kėbulais. Varikliai: benzininis 1,4 l, dyzelinis 1,6–2,0 l, benzinas / elektra 1,4 l. Naudotų modelių kaina – nuo 6,5 iki 25 tūkst. eurų.
Apklausos dalyviams patinka labai geros degalų sąnaudos realiomis sąlygomis – dyzelinių variklių 4,5–6,5 l/100 km, benzininių – 5,5–7,5 l/100 km. Stabilus greitkelyje, puikus pasirinkimas ilgesnėms kelionėms, ypač su aktyvia DCC važiuokle.
Didelė, praktiška bagažinė, ypač universalo. Medžiagos viduje kokybiškos, geras surinkimas, niekas nebarška. Patogios sėdynės, ypač „Ergo Comfort“, salone daug vietos tiek priekyje, tiek gale. Gera garso aparatūra, funkcionali multimedija, patogi galinio vaizdo kamera paslepiama po VW logotipu. Dauguma autoasas.lt apklaustų savininkų pažymėjo, kad automobilis neturėjo rimtų gedimų, buvo reikalinga tik techninė priežiūra.
Vairuotojus neretai erzina kietoka važiuoklė. Kartais juntamas automatinės DSG pavarų dėžės vėlavimas perjungiant pavaras. Po didesnės ridos gali atsirasti smagračio susidėvėjimo požymių. Kokybė ir komfortas labai priklauso nuo komplektacijos – „Comfortline“ vertinama prasčiau nei „Highline“.
Nugalėtojo pranašumai
Netikėtai pirma vieta, įvertinus 4,8 balo, skirta „Ford Mondeo“.
Gamintas nuo 2014 iki 2022 m. su liftbeko, sedano ir universalo kėbulais. Jame montuoti varikliai: benzininis 1,0–2,0 l, dyzelinis 1,6–2,2 l, benzinas / elektra 2,0 l.
Šiuo metu kaina – nuo 4 iki 15 tūkst. eurų.
„Ford Mondeo“ dizainas vertinamas kaip modernus ir sportiškas. Automobiliu važiuoti komfortiška, nepamirštas ir stabilumas, sklandus valdymas. Itin geros hibridinės versijos vidutinės degalų sąnaudos – galima pasiekti vos 3,9 l/100 km, vien elektriniu režimu galima važiuoti iki 30 km per dieną. Dyzelinių variklių sąnaudos – apie 6,5 l/100 km.
Dauguma savininkų teigia, kad automobiliams buvo reikalinga tik įprasta priežiūra ar remontas: pakeisti tepalus, filtrus, stabdžių diskus. Gera šviesų sistema, puiki garso izoliacija, erdvus salonas, naudojamos kokybiškos medžiagos. Komplektacijos „Titanium“, „ST-Line“ ir SE pasižymi gausia įranga.
Tiesa, hibridinėse versijose bagažinė gerokai mažesnė – nepraktiška vežantiems didesnius krovinius. 2,0 l 110 kW varikliui trūksta galios lenkiant – rekomenduojama rinktis 133 kW arba galingesnes versijas.
Mieste benzininės versijos gali suvartoti 10–12 l/100 km degalų, užmiestyje – 8–9 l/100 km. Nors kai kurie modeliai turi visus varančiuosius ratus, automobilio prošvaisa labai maža – netinka bekelės sąlygoms. Net mieste „gulinčius policininkus“ reikia įveikti atsargiai. Automobilių su automatinėmis „Powershift“ pavarų dėžėmis alyvą būtina keisti kas 50–60 tūkst. km.
