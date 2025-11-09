Naudotas elektromobilis: kaip neapsigauti renkantis?

Įves baterijos pasą
Ne paslaptis, kad nauji elektromobiliai kol kas kainuoja gerokai brangiau nei analogiški modeliai, varomi tradiciniais degalais. Todėl natūralu, kad nemažai pirkėjų dairosi į naudotus elektromobilius.
Jei jau įsigijote tokį automobilį, gali būti, kad susigundėte ir pasidavėte žaliosios energijos madai. Galbūt atvirkščiai – paskaičiavote turįs galimybę pigiai įsikrauti elektromobilį? Ekspertai patarė, kaip pasirinkti kokybišką naudotą elektromobilį.
ES numatė įvesti baterijų pasą. Kad elektromobilių rinka būtų skaidresnė, ES įdiegs QR kodu pasiekiamą skaitmeninį dokumentą, kuriame bus pateikiama informacija apie elektromobilio akumuliatoriaus būklę. Tokį dokumentą privalės turėti visi elektromobiliai.
Tiesa, ši priemonė įsigalios nuo 2027 m. Tad naudotų elektromobilių pirkėjams jis realiai pravers gerokai vėliau. Kaip šiuo metu išsirinkti elektromobilį su kuo geresne baterija?
Garantija – bent aštuoneri metai
Būdų patikrinti baterijos būklę (angl. State of Health, SoH) jau yra, tačiau pirmiau reikėtų suprasti, ar baterijų prastėjimas tikrai yra rimta problema.
„Kai kuriems elektromobiliams, pavyzdžiui, naudotai „Nissan Leaf“, tikrai būtina tikrinti baterijos būklę. Tai buvo pirmosios kartos elektriniai modeliai, kurie turi žinomų problemų, tad prieš įsigyjant verta į tai atkreipti dėmesį. Jei domitės naujesniais, garantiniais automobiliais, riba yra aštuoneri metai, arba 160 tūkst. km ramybės“, – aiškino tinklaraščio 100procentųelektrinis.lt autorius Dainius Jakas.
Apie 2023-iuosius ES veikiantys automobilių gamintojai iš tiesų pradėjo taikyti standartinę baterijų garantiją – aštuoneri metai, arba nuvažiuoti 160 tūkst. km, per kuriuos baterijos talpa neturi sumažėti daugiau nei 30 proc. Toks gamintojų įsipareigojimas Europoje tapo minimaliu standartu.
Elektromobilio baterijoms labiausiai kenkia ilgas stovėjimas su visiškai įkrauta arba visiškai išsikrovusia baterija.
Nuosmukis pristabdytas
Tiesa, kai kurie gamintojai žengia gerokai toliau nei minimalūs standartai. Pavyzdžiui, vokiškasis „Mercedes-Benz“ savo EQS ir EQE modelių baterijoms suteikia iki dešimties metų, arba 250 tūkst. km, garantiją.
Be to, jų oficialūs atstovai, parduodami gamintojo sertifikuotus naudotus modelius, papildomai suteikia vienų metų, arba 50 tūkst. km, garantiją visiems pagrindiniams komponentams, jei gamyklinė garantija jau pasibaigusi.
„Dabar tokių blogų pavyzdžių, kaip minėtas „Leaf“, nebėra. Bendras vaizdas rinkoje pasikeitęs – problema iš esmės išnykusi. Pirmus eksploatacijos metus elektromobilio baterijos talpa sumažėja maždaug 5 proc. dėl elementarių fizikos dėsnių. Po 2–3 metų ir nuvažiuotų 100 tūkst. km bendras kritimas siekia apie 10 proc., o vėliau procesas sulėtėja“, – skaičiavo elektromobilių ekspertas D. Jakas.
Rodo ne viską
Rinkoje jau pasitaiko pavienių elektromobilių, kurių itin didelė rida, arba gamintojų pakeistos baterijos. Tiesa, duomenų, leidžiančių tiksliai įvertinti baterijų prastėjimo mastą, vis dar trūksta.
Dauguma šiuolaikinių elektromobilių vis dar yra gana nauji, o jų baterijos kol kas nerodo reikšmingų talpos mažėjimo požymių. Vis dėlto, perkant naudotą elektromobilį, patartina patikrinti baterijos veikimo charakteristikas. Tai galima padaryti tiek specializuotuose elektromobilių servisuose, tiek pas individualius specialistus, turinčius reikiamą įrangą.
Didėjant elektromobilių rinkai, daugėja ir šios srities profesionalų, galinčių atskleisti baterijos būklę. Tačiau svarbu žinoti, kad tokie tikrinimai ne visuomet pateikia objektyvų vaizdą.
„Jeigu įranga tinkama, galima matyti ne tik baterijos būklę, bet ir įkrovimo ciklų skaičių, kaip dažnai buvo naudojamas greitas ar lėtas įkrovimas, kokia buvo originali baterijos talpa ir kokia ji yra dabar. Tiesa, kiekvienas gamintojas nustato, kokią konkrečiai informaciją leidžiama matyti“, – sakė D. Jakas.
Suteikia sertifikatą
Bet kuriuo atveju autorizuoti gamintojo servisai dažnai gali pateikti daugiau informacijos nei nepriklausomi specialistai.
Pavyzdžiui, „Mercedes-Benz“ atstovybė Lietuvoje „Veho“ parduodamiems naudotiems elektromobiliams suteikia tarptautinį „Aviloo“ sertifikatą, kuriame pateikiami duomenys ne tik apie bendrą baterijos būklę, bet ir kiekvienos celės įtampą, įkrovimo galimybes ir kitus svarbius parametrus.
Ar svarbu, kaip elektromobilis buvo įkraunamas, – dažniau lėtu ar greitu įkrovimu?
Anot D. Jako, elektromobilio baterijoms labiausiai kenkia ilgas stovėjimas su visiškai įkrauta arba visiškai išsikrovusia baterija. Saugiausia zona – tarp 20 ir 80 proc. įkrovos.
„Nemanau, kad greitas įkrovimas yra žalingas. Pats savo „Teslą“ įkraudavau vien tik greituoju būdu, kol buvo galima įkrauti nemokamai, – baterija suprastėjo tik 10 proc., o tai atitinka ir daugumos kitų automobilių rodiklius“, – aiškino pašnekovas.
Pranašumai akivaizdūs
Žvelgiant į naujas tendencijas, specialistams vis tiek lieka klausimų. Svarbiausias jų – ar nepriklausomi baterijos patikrinimai ir skaitmeniniai pasai padarys naudotų elektromobilių rinką patikimesnę nei vidaus degimo varikliais varomų automobilių?
8 – tiek metų garantiją suteikia ES gamintojai baterijoms.
Viena vertus, pirkdami dyzelinu varomą automobilį niekas neardo vidaus degimo variklių, kad prieš pirkdami pasižiūrėtų į cilindrų ar stūmoklių būklę.
Įsigyjant naudotą elektromobilį, ypač iš autorizuoto atstovo, visa svarbiausia informacija apie pagrindinį komponentą – bateriją – būna aiškiai pateikta. Tad ieškant atsakingai ir tikrinant baterijos būklę, rizika natūraliai sumažėja.
Elektromobilis pranašesnis ir dėl to, kad varikliui nereikia kasmetės priežiūros – keisti alyvą, tepalų filtrus, pirkti kitų komponentų.
Naudoti, bet vertingi
Kokių naudotų elektromobilių geriausias kainos ir kokybės santykis?
1. „Hyundai Ioniq Electric“ – šeimos automobilis, vienu įkrovimu nuvažiuojantis ilgus atstumus, o naudotas jis dar ir nelabai brangus. Jis neišsiskiria elektromobilių gamintojų itin mėgstamu futuristiniu stiliumi, bet yra patikimas ir patogus. Korėjietiškas elektromobilis pasižymi penkių durų modelio universalumu, yra erdvus ir gali pasiūlyti penkias komfortiškas vietas visiems keleiviams. Automobilyje yra daug patogių daiktadėžių, o bagažinė yra itin erdvi. Šio modelio išskirtinumas naudotų automobilių rinkoje – daugiausia jų parduodami su „Premium“ lygio apdaila. Daugelyje naudotų „Hyundai Ioniq“ yra klimato kontrolė, šildomos sėdynės ir atbulinės eigos kamera, adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema ir autonominis avarinis stabdymas. Be viso to, yra ir intuityvi „Hyundai“ jutiklinio ekrano informacijos ir pramogų sistema, turi palydovinę „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ navigaciją. 2019 m. modeliai buvo patobulinti, papildyti didesne baterija, leidžiančia įveikti dar didesnius atstumus. „Hyundai Ioniq“ gali pasigirti ir greitu įkrovimu – bateriją iki 80 proc. galima įkrauti greičiau nei per valandą.
2. „Tesla Model S“ – aptakus dizainas, įspūdingos charakteristikos ir unikali vairavimo patirtis. Erdviame salone daug „Tesla“ gamintojui būdingų išmaniųjų funkcijų. Galimas septynių vietų modelis. Tai puikus naudoto automobilio pasirinkimas – jo kaina išties patraukli.
3. BMW i3 – kompaktiškas hečbekas, vienas populiariausių BMW gamintojo elektromobilių. Pirmą kartą pristatytas 2013 m., lengvai atpažįstamas ir mėgstamas dėl savo unikalaus dizaino ir pažangių technologijų. Turi erdvų ir komfortišką interjerą. Pasižymi sklandžiu vairavimu ir greitu įsibėgėjimu. BMW i3 daug pažangiausių technologijų, kurios užtikrina ne tik komfortą, bet ir visų keleivių saugumą.
4. „Volkswagen e-Golf“ – elektrinė populiaraus „Golf“ versija. Kompaktiškas hečbekas ne tik siūlo sklandų ir tylų važiavimą, bet ir pasiekia įspūdingą greitį. Atrodo, vokiečiai nenorėjo vairuotojų dėmesio patraukti itin modernia išvaizda. Labiau siekta išlaikyti patogaus, komfortiško, šiek tiek konservatyvaus automobilio įvaizdį, tik paversti jį draugiškesniu aplinkai. Kad tai elektrinis modelis, galima atskirti iš mėlynų dizaino detalių ir aerodinaminių lydinių.
5. „Nissan Leaf“ – pirmą kartą pristatytas 2010 m., tapo vienu geriausiai parduodamų elektromobilių visame pasaulyje. Japoniškasis „Leaf“ siūlo daugybę pranašumų, įskaitant nulinę emisiją, mažas eksploatavimo išlaidas, tylų ir sklandų vairavimą. Ankstyvuosius modelius galite pasirinkti už labai mažą kainą ir įsigyti patikimą, patogų automobilį, kurio eksploatacija kainuos labai mažai. Antrosios kartos „Leaf“ baterijų asortimento turėtų būti daugiau nei pakankamai kasdien miestiečiui važiuoti į darbą ir atgal.
6. „Tesla Model 3“ – kompaktiškas sedanas žinomas dėl elegantiško dizaino, įspūdingo veikimo ir pažangių technologijų. Dėl nuolatinių „Tesla“ programinės įrangos atnaujinimų, dažnai suteikiančių naujų funkcijų, „Model 3“ daugelį metų gali būti šiuolaikiškas. Galima rinktis iš trijų variantų, o pigiausi naudoti elektromobiliai dažniausiai bus su galiniais varančiaisiais ratais – „Standard Range Plus“ modeliai. Turint didesnį biudžetą, galima apsvarstyti dviejų variklių ir keturiais ratais varomą „Long Range“ versiją arba „Performance“ modelį, kuris sužavės nuvažiuotais atstumais.
7. „Renault Zoe“ – puikus pasirinkimas turintiems nedidelį biudžetą. Nuotaikinga išvaizda ir stilingas interjeras suteiks savito kelionės žavesio kiekvieną dieną. Nors nedidukas, yra patikimas ir patogus. Vienas „Zoe“ pranašumų yra platus šių modelių asortimentas. Priklausomai nuo modelio metų ir akumuliatoriaus talpos, jis vienu įkrovimu gali nuvažiuoti stebinančius atstumus. Kai kurios bendros funkcijos apima jutiklinio ekrano informacijos ir pramogų sistemas, klimato kontrolę, beraktį atrakinimą ir pažangias saugos funkcijas, pvz., įspėjimą apie nukrypimą nuo eismo juostos ir automatinį avarinį stabdymą.
8. „Kia e-Niro“ – kompaktiškas visureigis, jame daug išmaniųjų sprendimų. Standartinėje komplektacijoje yra „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ integracijos. Priklausomai nuo apdailos lygio ir modelio išleidimo metų, „e-Niro“ turi įvairių funkcijų ir parinkčių, tokių kaip jutiklinis ekranas su informacijos ir pramogų sistema, „Bluetooth“ ryšys, pažangios saugos funkcijos, tokios kaip aklųjų zonų stebėjimas ir eismo juostos laikymasis.
Naujausi komentarai