„Autotyrimai“: naudotų automobilių rinkoje – sujudimas

Bendrovės „Autotyrimai“ duomenimis, gruodį šalyje daugiausiai įregistruota BMW (1565), „Volkswagen“ (1 461) ir „Audi“ (970) markių automobilių. Pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekė 10 metų.
Pastarąjį mėnesį Lietuvoje taip pat buvo atlikta 16 180 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacijų, arba 5,5proc. daugiau nei 2024 m. gruodį (15 331). Savininkus dažniausiai keitė „Volkswagen“, BMW ir „Toyota“ markių automobiliai. Vidutinis savininką pakeitusių naudotų automobilių amžius buvo 13,7 metų.
Per visus praėjusius metus Lietuvoje pirmą kartą buvo įregistruota 165 470 naudotų lengvųjų automobilių, arba 1,5proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2024-aisiais, taip pat atlikta 221 219 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacijų.
