MG pristato naują HS versiją

Automobilio jėgainę sudaro 1,5 litro turbininis benzininis variklis, išvystantis 143 AG ir elektrinis 198 AG variklis, kombinuotai išvystantys 224 AG pajėgumą. Toks derinys visureigiui leidžia pasiekti 100 km/val. per 7,9 sekundės, o didžiausias greitis siekia 190 km/val. Vidutinės degalų sąnaudos – 5,5 l/100 km, o CO₂ emisija – 126 g/km. 1,8 kWh talpos baterija įkraunama važiuojant. Su pilnu kuro baku ir baterija galima nuvažiuoti iki 994 kilometrų.
Komfortas ir technologijos
Vairuojant šį naują HS modelį galios perdavimas iš turbininio vidaus degimo variklio ir Hybrid+ jėgainės vyksta ypač sklandžiai ir nejuntamai. Elektrinis variklis užtikrina sklandų, dinamišką startą ir ekonomišką judėjimą mieste, o užmiestyje benzininis ir elektrinis varikliai dirba kartu, užtikrindami optimalų našumą. Vairuotojas gali pasirinkti vieną iš trijų energijos atgavimo (regeneracijos) lygių, leidžiančių stabdymo metu efektyviai krauti bateriją.
Automobilio išorė išsiskiria ryškiomis priekinėmis grotelėmis, LED žibintais ir moderniomis proporcijomis. Gale įrengti LED žibintai su išskirtiniu „X“ motyvu. Salone dominuoja du 12,3 colio ekranai – vairuotojui skirtas prietaisų skydelis ir centrinis multimedijos ekranas su navigacija, orų prognozėmis, bei „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“. Priklausomai nuo pasirenkamos versijos, automobilio komplektacijoje galima turėti odines sėdynes, belaidį telefono įkroviklį ir 360° kamerų sistemą.
Šis SUV pasižymi itin erdviu salonu – galinėse sėdynėse patogiai įsitaisys trys suaugusieji, o 507 litrų bagažinė (nulenkus sėdynes – 1484 litrų) leidžia patogiai susidėti viską, ko reikia ilgoms kelionėms.
Saugumo srityje visi HS Hybrid+ turi „MG Pilot“ pagalbinių sistemų paketą – nuo automatinio avarinio stabdymo su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimu iki aklosios zonos stebėjimo, galinio eismo perspėjimo bei vairuotojo dėmesio kontrolės. Euro NCAP saugumo bandymuose MG HS pelnė aukščiausią, penkių žvaigždučių saugumo įvertinimą. Lietuvoje MG HS Hybrid+ kainuoja nuo 31 990 Eur.
MG pozicijos rinkoje ir konkurencinis pranašumas
MG pastaraisiais metais įsitvirtino kaip vienas sparčiausiai augančių prekės ženklų Europoje. 2024 m. Jungtinėje Karalystėje parduota 81 536 naujų MG automobilių (4,5 karto daugiau nei 2020 m.), o rinkos dalis pasiekė 4,18 proc. 2025 m. pradžioje, nepaisant didelės konkurencijos, ji dar labiau išaugo – iki 4,24 proc.
HS modelis – vienas šių dienų MG sėkmės simbolių. 2024 m. jis buvo 8-as pagal pardavimus automobilis Jungtinėje Karalystėje, o 2025 m. pirmą ketvirtį pakilo į 7-ąją vietą. MG automobiliai pelnė ne vieną svarbų įvertinimą. 2025 m. prestižinis leidinys „Autocar“ MG suteikė „Geriausio gamintojo“ titulą – už kokybę, puikią vertę ir išskirtinį dizainą. Tuo tarpu autoritetingo žurnalo „What Car?“ organizuojamuose apdovanojimuose modelis MG HS buvo pripažintas „Geriausiu šeimos SUV pagal kainos ir kokybės santykį“, o MG HS PHEV pelnė titulą kaip „Geriausias 2025 m. įkraunamas hibridas“.
MG automobilius Lietuvoje parduoda ir jų techninę priežiūrą bei remontą atlieka „Modus Group“ įmonė UAB „Autobrava Motors“, veikianti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Naujausi komentarai