Ministerija grįžta prie senos vairuotojų svajonės

Žiemoms švelnėjant, Susisiekimo ministerija svarsto automagistralėse didinti greitį.
„Reikėtų pradėti kalbėti ta tema, nes pastarosios žiemos parodė, kad tikrai tos orų sąlygos jau nebeatitinka tų atsiminimų, kada turėjome už langų ir 10, ir 15 laipsnių šalčio“, – sakė susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.
Dabar nuo lapkričio iki balandžio automagistralėse ir greitkeliuose leidžiama važiuoti 110 kilometrų per valandą greičiu. Didesniu greičiu būtų leidžiama važiuoti tik įrengus vadinamuosius kintamuosius kelio ženklus. Tokie elektroniniai ženklai gali rodyti bet kokį nustatytą skaičių.
„Tai yra kintamieji informaciniai ženklai, kurie galėtų rodyti automagistralėse tuo metu leistiną greitį, ir žiemos laikotarpiu nematome didesnių problemų, kai kuriomis savaitėmis ar dienomis tikrai važiuoti ir 130 km/val. greičiu“, – aiškino R. Žiobakas.
Kas tuos greičius reguliuotų, dar tariamasi. Policija greičio didinimui neprieštarauja, bet būtina sąlyga – kad būtų įrengti kintamieji kelio ženklai.
„Atsiradus tiems dalykams, pirmiausiai kintamiems ženklams, kuomet tikrai, įvertinus eismo sąlygas, gali kisti tas leistinas greitis, ir tą pačią žiemą, jeigu saugi kelio danga, oro sąlygos leidžia, gali būti tas pats 130 km/val.“, – teigė Viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tačiau lazda turi du galus. Policija norėtų, kad atsiradus šiems ženklams, net ir vasarą leistiną greitį, reikalui esant, būtų galima sumažinti.
„Tikrai turime tokių dienų, tokių atvejų, kai būna liūtys ir iš tikrųjų vėlgi ta pati kelio danga yra slidi, kintamas ženklas leistų įspėti vairuotojus sumažinti greitį, kad jo kelionė būtų saugi“, – nurodė V. Grašys.
Vairuotojai pasidalijo perpus. Kai kurie norėtų lakstyti ir vasarą, ir žiemą.
„Aš manau, kad reikėtų ir vasarą, ir žiemą 150 km/val. leisti. Nes mašinos geros, geri keliai, kodėl ne“, – teigė vyras.
„Jei vairuotojai žino, ką daro, manau, gali“, – sakė kitas pašnekovas.
„Aš manyčiau taip, jeigu gera danga, sukibimas, mašinos geros, tada taip, bet, aišku, kiekvienas vairuotojas turi įvertinti pavojų ir saugiai važiuoti“, – kalbėjo moteris.
Kiti sako, kad žiemos nors ir švelnesnės, tačiau greičiau temsta, kelio sukibimas vis tiek prastesnis.
„Baisios tos žiemos, reikia saugiai važiuoti... Vasarą galima ir 150 km/val., bet tik ne žiemą... Tik ne žiemą“, – sakė vairuotojas.
„Jokiu būdu, 100 km/val. daugiausiai autostradoje“, – antrino vyras.
„Žiema yra žiema, temperatūrų skirtumas, grunto skirtumas, padangų kokybė. Stabdymo kelias prailgėja. Yra problemų“, – aiškino pašnekovas.
Eismo ekspertai į idėją didinti greitį automagistralėse žiemą žiūri atsargiai. Jei tikslas greičiau nuvažiuoti iš taško A į tašką B, statistika rodo, kad daugeliui vairuotojų tai nėra aktualu.
„Netgi leidžiant važiuoti 130 km/val., srautas kelyje Vilnius–Kaunas važiuoja 98 km/val. vidutiniu greičiu, kelyje Kaunas–Klaipėda nesiekia 105 km/val. Tai klausimas, ar leidus važiuoti didesniu greičiu, bus pasiektas rezultatas“, – svarstė vairavimo instruktorius Kastytis Povilaitis.
Kiti sako, kad nors žiemos švelnėja, orai vis tiek krečia išdaigas.
„Žinant mūsų meteorologines sąlygas, kada per tą pačią dieną prasisuka vos ne keturi metų laikai, ir vienam tos sąlygos atrodys blogos, kitam geros. Ar neprasidės masinės avarijos?“ – svarstė Saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas.
Kintamieji elektroniniai kelio ženklai taip pat kelia daug klausimų.
„Technologijos yra gerai, bet vienas dalykas – kiek tai kainuos papildomai. Dabar, kur yra greičio matuokliai nurodę leistiną greitį, ar ten taip pat įdėsime kintamos informacijos kelio ženklus? Kiek tai papildomai kainuos ir ar tikrai pasieksime rezultatą, ir ar bus ekonominis efektas?“ – klausė K. Povilaitis.
Be to, greičiau važiuojant daugiau vartojama degalų, teršiama gamta, kelionė tampa brangesnė.
„Šitoje vietoje nereikėtų vien tiktai laiką matuoti, bet labai matuoti taršą ir automatiškai saugumą, nes ar mes esam pasiruošę tam greičio padidinimui, man toks didelis retorinis klausimas yra“, – svarstė D. Kanapinskas.
Tačiau šią žiemą didesniu greičiu lėkti autostradoje greičiausiai dar nepavyks. Iš pradžių laukia ilgos diskusijos, o po to dar ir reikės įstatymus keisti.
