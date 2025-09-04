„Iš tos serijos, kad reikia kažką daryti“: įvertino naują siūlymą vairuotojams

Naujas rudens sezonas, senos problemos – kantrybės išbandymas spūstyse. Vilniečiai sako, kad skirtumas, kaip buvo vasarą – akivaizdus.
„Nuo 7.30 iki 10 val. katastrofa. Pagrindinės priežastys – vaikų vežimas į darželius, mokyklas“, – teigė gyventojas.
„Aišku, prasideda rugsėjis, privažiuoja naujų žmonių“, – kalbėjo vyras.
„Miesto struktūra nėra atitinkanti XXI a. poreikius“, – nurodė pašnekovas.
Ką daryti, rebusas valdžiai, o viena iš sugalvotų idėjų – įvesti spūsčių mokestį. Mokėti tektų už kiekvieną kilometrą.
„Čia iš tos serijos, kad reikia kažką daryti“, – tvirtino eismo ekspertas Artūras Pakėnas.
Idėja, kad mokestis galėtų būti taikomas piko valandomis, tam tikruose didžiųjų miestų išvažiavimo ir įvažiavimo keliuose ir taip neva mažintų srautus.
„Nesuprantu šito mokesčio“, – sakė pašnekovas.
„Kada iš „lempos“ pasakoma 61 centas, man įdomus pats skaičius, toks idiotiškas, keista, nori parodyti, kad čia protingai skaičiuota, įdomu, iš ko“, – kalbėjo eismo ekspertas.
„Labai būtų įdomu žinoti, kas palaiko tokias idėjas“, – teigė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Klaipėdos rajono meras nustemba dar labiau, kai paaiškėjo, kad tokia iniciatyva kelią skinasi būtent iš Klaipėdos rajono savivaldybės, ir Susisiekimo ministeriją pasiekė – per savivaldybių asociaciją.
„Galų gale išsiaiškinome, kad nuomonė buvo pateikta mūsų specialisto iš savo elektroninio darbinio pašto“, – šnekėjo Klaipėdos rajono meras.
Taigi, anot mero, tai ne savivaldybės, o vieno žmogaus siūlymas.
„Šiuo atveju buvo derinamas kelių rinkliava. Savivaldybių asociacija neužsiima cenzūra, jeigu vienas specialistas pasiūlė idėją, mes perduodame“, – nurodė Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis.
„Sutarėme su savivaldybės asociacija, kad turi peržiūrėti vidines procedūras, kad atskiro specialisto teikimas nebūtų laikomas savivaldybės pozicija“, – šnekėjo B. Markauskas.
B. Markauskas, paklaustas, ar nebus sankcijų tam žmogui, atsakė: „Tikėkimės, kad nebus.“
Visgi tokia idėja Lietuvoje skamba ne pirmą kartą ir nėra iš oro nukabinta, ir pačiam dokumente nurodyta, jog remiamasi – Europos Sąjungos direktyva, tokį spūsčių mokestį valstybės gali nustatyti.
„Iš principo nesakau, kad negalėtų būti apie tai diskutuojama“, – sakė Klaipėdos rajono meras.
„Tai yra gerokai per ankstyva, nes šiuo metu didieji miestai, tokie kaip Milanas, yra įsivedę tokį mokestį“, – aiškino A. Klišonis.
„Norvegijoje yra miestų, Švedai turi“, – tvirtino aplinkos viceministras Tomas Vaitkevičius.
„Kažkaip nepatinka tokia idėja, ne savo valia gi stovi“, – pabrėžė vyras.
„Pirmą kartą girdžiu, gan keistokai nuskambėjo“, – teigė pašnekovas.
Savivaldybių asociacija tokiam spūsčių mokesčiui nepritaria, laikinasis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis taip pat pasisako prieš. „Tokiems mokesčiams nepritardavau ir nenorėčiau pritarti“, – šnekėjo E. Sabutis.
Tačiau mokesčio idėja iš dalies sudomino Aplinkos ministeriją.
„Toks mokestis yra įdomus, svarstytinas“, – kalbėjo aplinkos viceministras.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Anot pašnekovo, šis mokestis panašus į mažos taršos zonos mokestį, visgi dar reikėtų labai pagalvoti, ar spūsčių mokestis prie taršos mažinimo prisidėtų.
„Žmogus, vengdamas mokėti 40 eurų mokestį, važiuos aplink 50 km, tai oro taršos prasme nieko nelaimėsime“, – nurodė T. Vaitkevičius.
„Jeigu slopiname individualų automobilį, duokite kažką vietoje jo, kaip žmogus nuvyks“, – aiškino A. Pakėnas.
„Pažiūrėkite, kaip lenkai susitvarkė, aš Lenkijoje būnu, sankryžos 3–4 aukštų ir visur yra patogumai“, – tvirtino vyras.
„Nežinau, gal viešuoju naudotis daugiau“, – sakė vilnietis.
Tačiau, kaip persodinti žmones į viešąjį transportą, kai Vilniuje bilietai ženkliai pabrangę?
„Mes negirdime revoliucijos, išskyrus du laivus, revoliucija kaip ir neįvyko“, – tvirtino A. Pakėnas.
A. Klišonis sako – Plungėje jau kelerius metus viešasis transportas nemokamas, rezultatas yra.
„Apie 30 proc. važiuojančių viešuoju transportu yra padaugėję“, – šnekėjo A. Klišonis
Tačiau ar didžiųjų miestų viešasis transportas pasiruošęs perimti tokį kiekį žmonių, nes piko valandomis būna sausakimšas. Susisiekimo ministerija sako spūsčių mokesčio klausimo nesvarstanti.
