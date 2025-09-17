Naudotų automobilių rinka rugpjūtį smuko

Rugpjūtį šalyje daugiausiai buvo įregistruota BMW (1 801 vnt.) markės automobilių. Antroje vietoje buvo „Volkswagen“ (1 614), trečioje – „Audi“ (1 041). Pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekė 10,3 metų.
Pastarąjį mėnesį Lietuvoje taip pat buvo atliktos 18 606 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacijos – 0,5 proc. daugiau nei 2024 metų rugpjūtį (18 516). Savininkus dažniausiai keitė „Volkswagen“ (2 918 vnt.), BMW (2 284) ir „Toyota“ (2 030) markių automobiliai. Vidutinis savininką pakeitusių naudotų automobilių amžius siekė 14 metų.
„Autotyrimų“ duomenimis, per šių metų aštuonis mėnesius Lietuvoje pirmą kartą įregistruotas 111 481 naudotas lengvasis automobilis, tai yra 0,9 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai (112 444). Vidutinis jų amžius siekė 10,5 metų.
Per visą šį laikotarpį šalyje buvo atlikta 145 350 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacijų – 3,8 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2024 m. (139 974). Vidutinis savininkus keitusių automobilių amžius šiemet buvo 14,1 metų.
