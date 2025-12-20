 Pokyčiai keliuose – ne vien neigiami

2025-12-20 15:00
„Kauno diena“, sumin.lrv.lt inf.

Valstybinė eismo saugumo komisija aptarė aktualijas – naujausius avaringumo duomenis, pagrindines rizikas ir prevencines priemones tiek pagrindiniuose šalies keliuose, tiek savivaldybėse.

Tendencija: 35 proc. išaugo eismo įvykių skaičius, kurių priežastis – saugaus greičio nepasirinkimas arba leistino greičio viršijimas.
2025 m. sausio–lapkričio avaringumo statistika atskleidė, kad eismo saugumo rodikliai šiemet kelia tam tikrų iššūkių.

Per 11 mėnesių šalyje užfiksuota 2 716 eismo įvykių – tai 5,6 proc. daugiau nei pernai (buvo užregistruoti 2 573 įvykiai). Žuvo 113 asmenų (2,7 proc. daugiau nei 2024 m., kai netekome 110 žmonių). Sužeistųjų skaičius taip pat išaugo: šiemet sužeisti 3 191 žmonės arba 9,4 proc. daugiau nei pernai (2 918).

Viena ryškiausių tendencijų – 35 proc. išaugęs eismo įvykių skaičius, kurių priežastis – saugaus greičio nepasirinkimas arba leistino greičio viršijimas.

Per vienuolika mėnesių žuvo 26 pėstieji, iš jų 7 – pėsčiųjų perėjose. Pėsčiųjų, sužeistų perėjose, skaičius išaugo net 45 proc. Auga eismo įvykiuose sužeistų nepilnamečių skaičius: šiemet jis padidėjo 19 proc.

Šiemet pastebimas ir teigiamas pokytis – trečdaliu sumažėjo eismo įvykių, kuriuos sukėlė neblaivūs vairuotojai: šiemet jų registruota 112. Taip pat šalyje fiksuojama gerokai mažiau „juodųjų dėmių“: nuo 2020 m. keliuose jų sumažėjo 30 proc., o žuvusiųjų jose – net 80 proc.

Kasmet planuojama sutvarkyti po daugiau nei 100 pėsčiųjų perėjų, o iki 2028 m. sutvarkyti ir atnaujinti 500 nesaugių perėjų. Kad darbai vyktų sparčiau, ketinama supaprastinti jų tvarkymo procedūras.

Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė pateikė informaciją, kaip įgyvendinama eismo saugumo programa „Vizija – nulis“. Šalies savivaldybės per šiuos metus įrengė ar atnaujino per 100 km pėsčiųjų ir dviračių takų, pertvarkė per 100 pavojingų perėjų, įrengė 17 naujų automatinių greičio matuoklių.

„Vizija – nulis“ yra strateginė programa, kad iki 2050 m. mūsų šalies keliuose nežūtų nė vienas eismo dalyvis. Šiemet pirmasis miestas, įvertintas už išskirtinę pažangą eismo saugos srityje – Jonava. Be to, per eismo įvykius sužeistųjų skaičius, palyginti su 2020-aisiais, žymiai sumažėjo ir Gargžduose, Palangoje, Tauragėje, Šilutėje.

