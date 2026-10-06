 „Regitra“ įspėja: tai padaryti turės apie 72 tūkst. vairuotojų

„Regitra“ įspėja: tai padaryti turės apie 72 tūkst. vairuotojų

2026-10-06 11:37
ELTOS inf.

Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigiasi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkst. vairuotojų, pranešė „Regitra“.

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<span>„Regitra“ įspėja: tai padaryti turės apie 72 tūkst. vairuotojų</span>
„Regitra“ įspėja: tai padaryti turės apie 72 tūkst. vairuotojų / J. Kalinsko / BNS nuotr.

„Regitros“ duomenimis, nuo šių metų spalio iki 2027 m. vasario vairuotojo pažymėjimus turės pasikeisti apie 72 tūkst. vairuotojų.

Daugiausia keitimų numatoma prieš pat Naujuosius metus ir po jų. Spalį atnaujinti savo pažymėjimus turės apie 13 tūkst., lapkritį – apie 19 tūkst., o gruodį – 18 tūkst. vairuotojų. Bene didžiausias pažymėjimų atnaujinimų skaičius numatomas 2027 m. sausį – apie 22 tūkst.

Pasak „Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriaus Tautvydo Paliulio, šiam etapui įmonė ruošiasi iš anksto ir sieks, kad klientai pažymėjimus galėtų pasikeisti greitai ir sklandžiai kaip įprasta.

„Kviečiame jau dabar vairuotojus pasitikrinti savo pažymėjimo galiojimo datą bei pasirūpinti nauju dokumentu iš anksto. Ypač tuos, kurių pažymėjimas baigs galioti lapkritį, gruodį ar sausį. Pažymėjimą galima užsisakyti internetu ir gauti į namus ar paštomatą, nevykstant į padalinį“, – pranešime cituojamas T. Paliulis.

„Regitra“ primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininei pažymai. 

Šiame straipsnyje:
Regitra
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