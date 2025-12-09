Seimas atidėjo e. tollingo įsigaliojimą

Tokiam Kelių priežiūros įstatymo projektui antradienį pritarė 73, prieš buvo trys, susilaikė devyni Seimo nariai.
Parlamentas taip pat sutiko perskirstyti Kelių plėtros ir priežiūros programos (KPPP) lėšų dalį valstybiniams ir vietinės reikšmėms keliams. Tai Vyriausybė pasiūlė, kad dėl Kelių fondo mažėjant KPPP biudžetui nesmuktų finansavimas savivaldybių keliams.
Susisiekimo ministerijos teigimu, atidėti e. tollingo įsigaliojimą siūloma atsižvelgiant į tai, kad iki šiol „Via Lietuva“ nėra baigusi sistemos nuomos konkurso, o ir jį baigus prireiks laiko sistemai įdiegti ir testuoti.
Antradienio rytą nesvarstyti pataisų prašė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija. Anot jos, reikėtų ieškoti būdų e. tollingą įvesti nuo kitų metų liepos, kad Lietuva gautų už sistemos įdiegimą numatytas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšas.
RRF lėšos bus išmokėtos už iki 2026 metų rugsėjo įgyvendintas plane numatytas reformas ir investicijas.
Konservatorius Jurgis Razma prieš balsavimą teigė, jog nukelti e. tollingą nėra atsakinga.
„Institucijoms reikia susitelkti ir įgyvendinti sistemą iki kitų metų liepos 1 dienos ir neprarasti RRF finansavimo. Dabar karštligiškai bus bandoma perkelti tą finansavimą kokiai nors kitai sričiai, bet nežinia kaip seksis ir ar nebus prarasti pinigai“, – Seimo posėdyje sakė J. Razma.
Finansų ministerijos Investicijų departamento vyriausiasis patarėjas Paulius Baniūnas praėjusią savaitę teigė, jog siekianti gauti visas RRF lėšas Vyriausybė derasi su Europos Komisija dėl e. tollingo rodiklio pakeitimo kitu rodikliu.
Iki šiol buvo numatyta, kad sistema turėtų pradėti veikti 2026 metų sausio 1 dieną, tačiau susisiekimo ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad būtina numatyti realų terminą, kad sistema nuo pat veikimo pradžios veiktų kokybiškai.
BNS rašė, kad pasibaigus beveik ketverius metus trukusiems teisminiams ginčams Vyriausybė pritarė, kad e. tollingas Lietuvoje pradėtų veikti nuo 2027 metų.
Iš e. tollingo į Kelių fondą tikimasi surinkti po 200 mln. eurų kasmet.
Tuo metu KPPP finansavimo pakeitimais siūloma numatyti, jog nuo 2026 metų valstybiniams keliams būtų skiriama 52,7 proc., o vietinės reikšmės – 47,3 proc. KPPP lėšų. Dabar finansavimas atitinkamai siekia 62 proc. ir 38 procentus.
Kitų metų valstybės biudžeto projekte keliams numatyta 815,5 mln. eurų. KPPP 2026-ųjų biudžetas siektų 436,6 mln. eurų. Savivaldybių keliams iš KPPP planuojama skirti 206,4 mln. eurų.
Tuo metu Valstybiniame kelių fonde pirmaisiais jo veiklos metais būtų 178,8 mln. eurų.
