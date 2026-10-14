Siūlymas – įpareigoti „Regitrą“ informuoti apie tai vairuotojus

Trečiadienį už tai balsavo 6 komiteto nariai, 2 susilaikė.
Po svarstymo komitetuose Mišrios Seimo narių grupės seniūno Viktoro Fiodorovo inicijuotos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos sugrįš į parlamento plenarinę salę.
Jei parlamentarai pritartų, „Regitra“ vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka likus 5 darbo dienoms iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros galiojimo termino pabaigos turėtų apie tai informuoti vairuotojus.
Pasak V. Fiodorovo, vairuotojui pamiršus laiku atlikti techninę transporto priemonės apžiūrą, jis gali gauti baudą už tokio automobilio vairavimą ir taip pat patirti finansinių nuostolių patekus į eismo įvykį. Todėl, jo nuomone, reikėtų įpareigoti „Regitrą“ informuoti apie tai vairuotojus.
Beje, tokiai iniciatyvai nepritarusi Vyriausybė sako, kad pageidaujantiems gauti priminimą apie techninės apžiūros galiojimo pabaigą, jau yra sudaryta galimybė užsisakyti tokią paslaugą.
Parlamentaro siūlymas, anot Vyriausybės, nesusijęs su pagrindinėmis „Regitros“ funkcijomis, nes ji „nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos vykdymo tvarkos, netvarko techninės apžiūros duomenų ir jokiais kitais būdais nedalyvauja techninės apžiūros procese“.
Vyriausybė savo išvadoje taip pat pažymi, kad transporto priemonės registracijos metu „Regitra“ nerenka kontaktinių duomenų, reikalingų siųsti pranešimus.
Įvertinus esamus „Regitros“ siunčiamų SMS pranešimų įkainius, Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, informacinių pranešimų transporto priemonių valdytojams siuntimas kiekvienais metais kainuotų apie 80 tūkst. eurų.
Šiuo metu „Regitra“ informuoja vairuotoją apie tai, kad yra sustabdytas jo automobilio dalyvavimas viešajame eisme, kadangi baigė galioti techninė apžiūra.
ELTA primena, kad šių metų gegužės viduryje Seimas nutarė svarstyti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, siūlančias įpareigoti „Regitrą“ iš anksto informuoti vairuotojus SMS žinute arba elektroniniu paštu apie besibaigiantį jų automobilio privalomosios techninės apžiūros galiojimo terminą.
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