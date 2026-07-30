Svarbi žinia vairuotojams – keisis šviesoforų tvarka

Ketverius metus trunkanti diskusija dėl mirksinčių šviesoforų artėja prie pabaigos. 2022 metais Susisiekimo ministerija pranešė apie naujovę – keliuose turėjo nelikti žaliai mirksinčių šviesoforų.
Tai reiškia, kad šviesoforo signalas iš žalio iš karto persijungia į geltoną, o vėliau – į raudoną.
Tiesa, per ketverius metus toks pakeitimas įsigaliojo ne visuose keliuose – tik kai kuriuose, kuriuos valdo „Via Lietuva“.
„Iš tikrųjų yra didžiulė problema, kai žmogus, atvažiavęs į kitą tos pačios Lietuvos miestą, turi prisitaikyti prie vietinių eismo organizavimo principų“, – komentavo vairavimo instruktorius Kastytis Povilaitis.
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Instruktoriaus teigimu, dėl to keliuose kyla blaškymasis ir susidaro avarinės situacijos.
Štai sostinėje daugumoje sankryžų žalias šviesoforo signalas mirksi, tačiau Nemenčinės plente, ties Miškonimis, iš karto įsijungia geltonas signalas.
Pasak gyventojų, mirksintis šviesoforas yra geriau esą taip galima pasiruošti stabdyti. Be to, toks variantas esą saugesnis nepatyrusiems vairuotojams.
„Pamirksėtų, kad būtų įspėjimas ir ne iš karto persijungtų šviesoforas. Man taip saugiau ir aš taip pripratau“, – sakė vilnietis.
„Įvertinant mūsų vairuotojų mentalitetą, turbūt geriausia būtų tas mirksintis žalias. Tuomet vairuotojai iš anksto gali pasiruošti, galima išvengti staigaus stabdymo“, – aiškino K. Povilaitis.
Žalias šviesoforo signalas prieš įsijungiant geltonam sumirksi keturis kartus. Tiesa, instruktorius įžvelgė ir tokios tvarkos minusų. Anot jo, mirksintis šviesoforas ne visada užtikrina saugesnį eismą.
„Daugeliui mūsų vairuotojų, deja, žalias mirksintis signalas – signalas spausti akseleratorių iki dugno. Tuomet įlekia į sankryžą ir per geltoną, ir per raudoną, ir ne tokiu, koks leistinas, greičiu. Be to, dažniausiai viršydami greitį“, – teigė K. Povilaitis.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas tikino, kad Lietuvoje esą visur bus įrengti vienodai veikiantys šviesoforai. Tikėtina, kad mirksintis žalias signalas bus paliktas.
„Į raudoną pereis iš žalios į geltoną, iš geltonos – į raudoną, o ar mirksės, ar nemirksės, bus pranešta po Žolinių“, – neslėpė politikas.
Anot jo, sprendimas bus priimtas remiantis ekspertų įžvalgomis, „Via Lietuvos“ ir eismo saugos ekspertų rekomendacijomis. Tiesa, svarbiausia esą bus gyventojų nuomonė.
„Tautiečių žodis yra šventa“, – kalbėjo susisiekimo ministras.
Mirksinčių žaliųjų šviesoforo signalų nėra kaimyninėse šalyse – Latvijoje ir Lenkijoje. Lietuvoje šviesoforų, kurie iš karto persijungia į raudoną, yra 32.
(be temos)
(be temos)
(be temos)