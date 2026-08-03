Už draudimo lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse nepaisymą siūlomos švelnesnės baudos

Ministerija parengė tokias Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, jas svarstys Vyriausybė ir tvirtins Seimas.
Pakeitimais siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse lenkusius vairuotojus bausti švelniau – skirti ir mažesnes, iki 60-90 eurų, baudas, ir nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atėmimo – tam tikrais atvejais vairuotojo pažymėjimas galėtų būti atimamas nuo vieno iki trijų mėnesių.
Dabar už draudimo lenkti nepaisymą nustatyta 170–230 eurų bauda vairuotojams ir 450–600 eurų bauda teisės vairuoti neturintiems gyventojams. Be to, šiuo metu už lenkimą gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse, kur dabar jis draudžiamas, gresia privalomas teisės vairuoti atėmimas nuo 3 iki 6 mėnesių.
Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas iki 20 ir 30 km per valandą, todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose.
„Šios sankcijos yra neproporcingos realiam kylančiam pavojui eismo saugumui, ypač lyginant jas su atsakomybe už analogiškus draudimus lenkti tam tikrais atvejais sankryžose, geležinkelio pervažose, pėsčiųjų perėjose ar kelių ruožuose, kur priešingų krypčių transporto srautus skiria ištisinės ženklinimo linijos ir kur vyrauja gerokai didesnis greitis ar eismo intensyvumas“, – savo išvadoje sako Susisiekimo ministerija.
Administracinių nusižengimų registro duomenimis, vairuotojų, kurie lenkia gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse ir dėl to patiria sankcijas, skaičius sparčiai auga.
2024 metais buvo fiksuoti trys draudimo lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse atvejai, pernai – 15, o šiemet – 102 atvejai.
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