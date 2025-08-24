Važiuojate iki paskutinio lašo? Pasekmės gali būti liūdnos

Grėsmė varikliui
Anot „TUV NORD Lietuva“ transporto priemonių techninės ekspertizės padalinio vadovo Vladimiro Tonkich, degalai automobilio bake atlieka ne tik energijos šaltinio, bet ir aušinimo bei tepimo funkciją kuro siurbliui, todėl mažas degalų kiekis gali lemti rimtus gedimus.
„Važiuojant su tuštesniu baku, kuro siurblys dirba sunkiau, yra mažiau aušinamas ir tepamas, todėl kyla rizika, kad jis perkais ir greitai susidėvės. Be to, padidėja oro patekimo į degalų sistemą pavojus – oro burbuliukai gali sutrikdyti kuro tiekimą, variklis ims trūkčioti ar net visiškai sustos“, – įspėjo V. Tonkich.
Apie galimas grėsmes važiuojant „iki paskutinio lašo“ įspėjo ir degalinių tinklo „Circle K“ degalų kategorijos vadovas Baltijos šalims Rokas Laurinavičius.
Pasak jo, laikui bėgant bake gali kauptis nuosėdos – korozijos dalelės, dulkių pėdsakai ir kitos priemaišos.
„Kai degalų lygis labai žemas, kuro siurblys ima siurbti nuosėdas, jos gali užkimšti filtrus ir pažeisti purkštukus bei ypač jautrią aukšto slėgio sistemą dyzeliniuose varikliuose. Dėl apnašų gali užsikimšti degalų įpurškimo sistema, tuomet į variklį nepateks optimalus degalų kiekis. Tai lems ir padidėjusias degalų sąnaudas, automobilio galios ir pagreičio mažėjimą bei išaugusią remonto tikimybę“, – sakė „Circle K“ atstovas.
Staigus sąnaudų pokytis gali sutrumpinti realų atstumą iki degalinės.
R. Laurinavičiaus teigimu, bake palaikyti didesnį degalų likutį ypač svarbu esant dideliam temperatūros svyravimui, ypač kai ji – ties nulio riba.
„Tai padeda išvengti perteklinės kondensacijos ir nereikalingos vandens absorbcijos“, – reziumavo specialistas.
V. Tonkich teigimu, dyzeliniai varikliai jautresni mažam degalų kiekiui ir priemaišoms, nes jų degalų siurbimo sistemos veikia aukštesniu slėgiu ir reikalauja geresnio tepimo.
„Benzininiai varikliai kiek atsparesni, tačiau ir jiems nuosėdos bei perkaitęs siurblys kelia problemų“, – pridūrė „TUV NORD Lietuva“ atstovas.
Prognozė – su išlygomis
V. Tonkich pažymėjo, kad važiuojant su apytuščiu baku kilusios problemos gali kainuoti brangiai.
Eksperto duomenimis, kuro siurblio keitimas, priklausomai nuo modelio, gali kainuoti nuo 300 iki 1500 eurų, purkštukų keitimas ar valymas – iki 300 eurų už vienetą, o kuro sistemos plovimas – dar 100–250 eurų.
„Svarbiausia – saugumas: netikėtai sustojęs automobilis greitkelyje ar sankryžoje kelia rimtą pavojų tiek jums, tiek kitiems eismo dalyviams“, – akcentavo V. Tonkich.
Šiuolaikiniai automobiliai dažniausiai gana tiksliai apskaičiuoja likusį atstumą, tačiau tai visada – prognozė, paremta ankstesnio važiavimo vidurkiu ir ji gali smarkiai keistis pasikeitus vairavimo sąlygoms.
„Jei važiavote ramiai ir įsibėgėjęs pradėjote lenkti ar kylate įkalnėn – degalai gali baigtis daug greičiau, nei rodo prietaisų skydelis. Staigus sąnaudų pokytis gali reikšmingai sutrumpinti realų atstumą“, – sakė R. Laurinavičius.
Dyzelinas vietoj benzino?
Skubėjimas ir išsiblaškymas kartais sukuria situacijas, kai vairuotojai į automobilio baką įsipila ne tos rūšies degalų.
„Užvedus variklį, netinkami degalai pasklinda po visą degalų sistemą – nuo bako iki purkštukų. Benzinas dyzeliniame variklyje panaikina tepimo savybes, o dyzelinas benzininiame sutrikdo degimo procesą – variklis gali pradėti dusti ir net visiškai užgesti“, – įspėjo V. Tonkich.
Specialistai tokiu atveju pataria: neužvesti variklio arba jį nedelsiant išjungti, kreiptis į autoservisą dėl kuro išsiurbimo ir sistemos plovimo, nepilti jokių priedų ar mišinių – tai tik pablogins padėtį.
Ekspertai rekomenduoja bake nuolat turėti bent ketvirtadalį jo talpos degalų.
