Žiemos žinia vairuotojams: kai kur pravers grandinės

Kelininkus lydėjo policija
Dėl intensyvaus snygio ir pūgos metų sandūroje kai kuriose Lenkijos magistralėse buvo visiškai sustabdytas eismas – vien Varmijos–Mozūrų vaivadijoje transporto spūstys driekėsi iki 20 km.
Vilkikai strigdavo net nedidelėse įkalnėse, tai akimirksniu sukeldavo domino efektą. Valymo techniką teko lydėti policijai.
Tad, Lenkijos Vyriausybei nurodžius, policijos ir Kelių transporto inspekcijos (KTI) pareigūnai aktyviai tikrina sunkiasvorio transporto techninę būklę ir jo tinkamumą važiuoti sudėtingomis žiemos sąlygomis, rašoma portale trans.info.
Lenkijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, svarbiausi patikros aspektai – sunkvežimių gebėjimas saugiai važiuoti slidžiais keliais ir jų parengtumas atšiaurioms oro sąlygoms. Tarnybos tikrina bendrą techninę transporto priemonės būklę, ypač svarbią važiuojant įkalnėmis, žiemos įrangą ir elementus, kurie gali sukelti eismo spūstis, ypač pagrindinėse magistralėse.
Anot vidaus reikalų ministro Marcino Kierwinskio, jei kyla abejonių dėl techninės būklės, sunkvežimiai iškart nukreipiami į specialias stovėjimo aikšteles.
Atkirtis tikrintojams
Vyriausybės sprendimas sulaukė kritikos iš transporto sektoriaus atstovų. Pasak jų, problemos kilo ne dėl vairuotojų aplaidumo, o dėl nepakankamai operatyvaus kelių priežiūros tarnybų darbo.
„Tikrinti sunkvežimius kasdien – įprasta praktika, todėl kaltinimai dėl netinkamų padangų – nepagrįsti“, – sakė Varmijos ir Mozūrų regiono vežėjų asociacijos prezidentas Waldemaras Wojszas.
„Transport i logistyka Polska“ vadovas Maciejus Wronskis pažymėjo, kad kelininkų atsakomybės perkėlimas vairuotojams žemina jų profesiją. Jo teigimu, nuolatinių KTI ir policijos reidų rezultatai nerodo, kad žieminė sunkvežimių įranga būtų rimta problema saugumui keliuose.
Lenkijoje transporto spūstys driekėsi kelias dešimtis kilometrų.
Sniego ir ledo – per akis
Į ekstremalius gamtos iššūkius sureagavo ir kitos Europos valstybės.
Italija dėl intensyvaus snygio centrinėje ir šiaurinėje šalies dalyse pirmą kartą šį sezoną aktyvavo žieminį kelių eismo valdymo planą „Piano Neve“.
Kelių valdytojai turi teisę įpareigoti transporto priemones (išskyrus mopedus ir motociklus) naudoti tik žiemines padangas arba vežtis sniego grandines. Esant plikledžiui ar kitoms pavojingoms sąlygoms, gali būti laikinai uždraustas sunkvežimių eismas.
Praeitą savaitę buvo sustabdytas sunkiasvorių transporto priemonių eismas daugeliu pagrindinių Prancūzijos šiaurinių ir vakarinių regionų keliais.
Paryžiaus regione galiojo papildomas draudimas transporto priemonėms, kurių leistina bendra masė viršija 7,5 t, važiuoti visame nacionalinių kelių tinkle, įskaitant greitkelius. Už draudimų nesilaikymą – 135 eurų bauda.
