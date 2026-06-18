Savanorių prospekte Vilniaus centro kryptimi įvedami eismo ribojimai

Teigiama, jog vykdant paviršinių nuotekų tinklo statybos darbus, dėl netikslių dujotiekio duomenų buvo paliestas dujotiekis.
Anot savivaldybės, dujų nuotėkio nėra, pavojaus gyventojams nekyla. Dujotiekio remonto metu įvesti eismo ribojimai yra keičiami, užtikrinant sklandesnį eismą Vilniaus centro kryptimi.
Minėtu laiku miesto centro kryptimi važiuojančių transporto priemonių eismas Savanorių prospekto atkarpoje tarp Sausupio g. ir Liepsnos g. iš dalies bus kreipiamas į priešpriešinį eismą.
Skelbiama, jog įprasta tvarka eismas vyks pirma eismo juosta, o iš antros ir trečios eismo juostos automobiliai turės persirikiuoti arba į pirmą eismo juostą, arba į vieną priešpriešinio eismo pusėje tik lengviesiems automobiliams skirtą eismo juostą.
Anot sostinės savivaldybės, išvažiavimo iš miesto kryptimi atkarpoje nuo Liepsnos g. iki Sausupio g. ribojimų metu eismas vyks pirma ir antra eismo juostomis, taip pat laikinai nebus galimybės pasinaudoti apsisukimu ties Savanorių pr. 180C – apsisukti norintys vairuotojai tą padaryti galės sankryžoje su Sausupio gatve.
Prognozuojama, kad dėl laikinų važiuojamosios dalies susiaurinimų abiem kryptimis gali formuotis spūstys, todėl vairuotojų prašoma pagal galimybes rinktis alternatyvius maršrutus.
Viešojo transporto eismas tuo metu turėtų vykti kaip įprastai, tačiau dėl spūsčių tikimybės galimi vėlavimai. Savivaldybė keleiviams rekomenduojama keliones planuotis su laiko atsarga.
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