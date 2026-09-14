39-ojo festivalio „Vilnius Jazz“ galiūnų paradą pradės savos žvaigždės

Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senojo teatro scena suburs pasaulinio kalibro džiazo figūras – čia muzikuos amerikiečių elektroakustinės muzikos kūrėjas, trimitininkas, multmedijos artistas Robas Mazurekas, legendinis perkusininkas Hamidas Drake'as, iškilus norvegų bosininkas Ingebrigtas Håkeris Flatenas, unikalus Pietų Afrikos džiazo pianistas Ndudzo Makhathini ir daug kitų scenos vizionierių.
Spalio 14 d. festivalį pradės Dainiaus Pulausko „fusion“ grupė (DPG), šiemet švenčianti kūrybinės veiklos 30-metį. Nuo jos debiuto 1996-ųjų kovą Birštono džiazo festivalyje praėjo trisdešimt pavasarių. Šitaip – „Thirty springs“ (Trisdešimt pavasarių) – pavadintas ir naujausias, 12-asis grupės albumas, kurį jubiliejaus proga „Vilnius Jazz“ festivalyje pristatys muzikantai – grupės lyderis ir kompozitorius D. Pulauskas, trimitininkas Valerijus Ramoška, saksofonininkai Liutauras Janušaitis ir Tomas Botyrius, bosininkas Domas Aleksa, būgnininkas Domantas Razmus ir perkusininkas Arkadijus Gotesmanas.
D. Pulausko „fusion“ grupė – vienas labiausiai žinomų svetur lietuviško džiazo kolektyvų. Dar 2004-aisiais jam buvo įteiktas Lietuvos instituto apdovanojimas „LT tapatybė“ už lietuvių džiazo populiarinimą pasaulyje. Šiandien grupės nukeliautuose koncertų maršrutuose – per 170 festivalių keturiuose žemynuose.
DPG pirmoji iš Lietuvos įžengė į Malaizijos, Indonezijos, Pietų Afrikos Respublikos, Egipto, Etiopijos, Pietų Korėjos scenas, pasirodė svarbiausiuose Indijos festivaliuose. Grupei plojo prestižinių Otavos, Londono, Tokijo, Vašingtono džiazo festivalių publika.
Visose scenose skambėjo išimtinai grupės lyderio D. Pulausko kompozicijos. Įtakingas džiazo portalas „Allaboutjazz.com“ jį pripažino vienu įdomiausių „fusion“ kompozitorių Europos džiaze.
Maestro kūryba įamžinta daugiau kaip 20-tyje autorinių albumų, dviejuose autoriniuose DVD, daugybėje džiazo rinkinių. Šio menininko kūrybos paletė – nuo solinių iki simfoninio džiazo ir bigbendo kompozicijų. Jis kuria muziką dideliems ir kameriniams ansambliams, teatrui ir filmams, dainų šventėms, rengia aranžuotes televizijos projektams. Be DPG, klavišininkas reiškiasi su savo akustiniais kvintetu ir trio, yra „Baltic Jazz Trio“ narys.
Visi DPG muzikantai yra universalūs kūrėjai. Jie bendradarbiauja su iškiliausiomis Lietuvos džiazo ir improvizacinės muzikos asmenybėmis, dalyvauja įvairių krypčių muzikos projektuose, kuria autorines programas.
„Vilnius Jazz“ scenoje grupė atliks specialiai albumui „Thirty springs“ D. Pulausko sukurtas dinamiškas, kontrastingas kompozicijas, liudijančias autoriaus ištikimybę „fusion“ stiliui, spalvingiems elektroninių ir akustinių tembrų deriniams, kurių savitą skambesį pamėgo ne tik Lietuvos, bet ir kitų pasaulio kraštų džiazuomenė.
39-ojo tarptautinio festivalio „Vilnius Jazz“ koncertai vyks spalio 15-19 d. Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
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