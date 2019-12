Artėja A. Pilvelytės ir V. Iljinaitės koncertai: žada magišką atmosferą

Duetas puikiai pasirodė TV projekte „Dvi kartos“, kuriame pelnė aukštus komisijos įvertinimus ir sulaukė didžiulio žiūrovų palaikymo. Talentingos dainininkės savo neribotų galimybių balsais pakerėjo publiką ir pelnė daug ovacijų. Dviejų skirtingų kartų meninis skonis ir patirtis susijungė į galingą energiją, kuri įgalino naujai suskambėti gerai žinomas visame pasaulyje dainas.

Po sėkmingo pasirodymo projekte Aistė ir Valerija nusprendė toliau tęsti savo pasirodymus didžiojoje scenoje ir džiuginti gerbėjų širdis. Nors gyvena skirtingose šalyse, dainininkės paruošė išskirtinio grožio programą, į kurią buvo įpinti gražiausi populiariosios ir klasikinės muzikos šedevrai.

Scenoje naujai suskambės dainos „Je Suis malade“, „O mio babbino carro”, „Never enough“, „Bohemian rhapsody“, „Paukščiai“, „Meilės netylėk“, I‘m like a wolf“, „Run with the lions“ ir daugelis kitų, kurios neabejotinai sužavės geros muzikos pasiilgusią Vilniaus ir Šiaulių publiką.

Kartu su garsiomis dainininkėmis scenoje pasirodys pripažinti Lietuvos instrumentalistai – gitaristas Žygimantas Kepenis ir klavišininkas Edgar Sabilo, kurie savo profesionalumu ir virtuoziškomis improvizacijomis padės kurti magišką atmosferą koncertų metu.

Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje vyksiančiame koncerte turėsime viešnią smuikininkę – Justiną Juodytę. O Šiauliuose kartu su žinomais atlikėjais dainuos profesionalus kamerinis choras „Polifonija“. Kviečiame praleisti išskirtinius vakarus, kuriuose nuostabių balsų dainininkės Aistė ir Valerija dalysis jausmingomis, romantiškomis ir pripildytomis meilės dainomis.

Gruodžio 5 d. 18 val. Šiauliuose, kamerinėje salėje „Polifonija“ (bilietus platina ticketmarket.lt ir salės kasa).

Gruodžio 6 d. 19 val. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje (bilietus platina tiketa.lt).