Džiazo legenda Charlesas Lloydas atvyksta į Vilnių

Lapkričio 12 d. gyva džiazo muzikos legenda saksofonininkas Charles Lloyd‘as užbaigs šių metų festivalį „Vilnius Mama Jazz“. Vienas žymiausių pasaulinio garso menininkų su kvartetu kviečia Lietuvos publiką į LVSO koncertų salę, kur dovanos išskirtinį renginį. Vieno įtakingiausių ir labiausiai gerbiamų šių laikų saksofonininkų pasirodymas Vilniuje – tai reta proga Lietuvos publikai išvysti tikrą džiazo ikoną. Atlikėjo Europos koncertinis turas apima vos septynias šalis ir Lietuva yra viena jų.
„Prieš metus esu buvusi Ch. Lloydo koncerte, ir galiu drąsiai teigti, kad tai bus dovana išpuoselėtos muzikos pasiilgusiai publikai. Džiaugiuosi, kad būtent šio iškilaus menininko kvarteto koncertas užbaigs šių metų festivalį „Vilnius Mama Jazz“, – sakė festivalio vadovė Judita Bartoševičienė.
Džiazo legenda šiandien
87-erių Ch. Lloydas – gyvas džiazo istorijos liudininkas ir kūrėjas. Jis – žmogus, kurio grojimas keitė muzikos kryptis ir pritraukė naujas auditorijas, o šiemet jis vėl priminė apie savo neblėstantį kūrybinį alkį. Džiazo žurnalistų asociacija jį apdovanojo kaip vieną svarbiausių metų muzikantų, o albumas „The Sky Will Still Be There Tomorrow“ buvo pripažintas geriausiu 2024-ųjų džiazo albumu. Tai pirmasis jo studijinis darbas po septynerių metų pertraukos, sukurtas kartu su naujai suburtu kvartetu: pianistu Jasonu Moranu, bosistu Larry’iu Grenadieriu ir būgnininku Brianu Blade’u – kiekvienas jų yra ryški figūra šiuolaikinio džiazo scenoje.
„Mane įkvepia absoliutas, begalinė erdvė, tai, ko mes visi ieškome, sąmoningai ar nesąmoningai. Kiekvieną sykį grojant mane apima ekstazė nuo gausybės galimybių. Iš tiesų, aš gyvenu muzikoje, muzika yra mano namai“, – sakė Ch. Lloydas.
Kelias į laisvę ir džiazo istoriją
Ch. Lloydas – muzikantas, kurį gerbia ne tik džiazo publika, bet ir viso pasaulio muzikos legendos. Carlosas Santana jį vadina „pasauline vertybe“, o kritikai pabrėžia, kad jo muzika jaudinanti ir hipnotizuojanti – tokios niekas kitas nekuria.
Ch. Lloydas gimė 1938 m. Memfyje – mieste, kuriame susiliejo bliuzo, gospelo ir džiazo tradicijos. Saksofonu jis pradėjo groti dar vaikystėje, o jaunystėje persikėlęs į Los Andželą mokėsi muzikos ir grojo su ryškiausiais to meto džiazo novatoriais.
Septintajame dešimtmetyje jis subūrė savo legendinį kvartetą su pianistu Keithu Jarrettu ir būgnininku Jacku DeJohnette’u. Jų albumas „Forest Flower: Live at Monterey“ tapo tikru džiazo lūžio tašku – pirmuoju albumu, pardavusiu daugiau nei milijoną kopijų ir pritraukusiu roko auditoriją.
Tuo metu prasidėjęs pasaulinis turas atvedė Ch. Lloydą net į Taliną, kur jis grojo nepaisydamas sovietų draudimų. Jo koncertas tapo tikru laisvės simboliu visam regionui – šį momentą iki šiol prisimena Lietuvos džiazo pradininkai.
Po šlovės bangos Ch. Lloydas pasitraukė į Big Sur apylinkes Kalifornijoje, ieškodamas dvasinės ramybės ir naujų kūrybinių kelių. Jis bendradarbiavo su „The Beach Boys“, „Canned Heat“, „The Doors“, o devintajame dešimtmetyje grįžo į sceną su nauja energija. „Mano muzika kvėpuoja. Mane žavi tai, ką garsas gali padaryti – kaip jis keičia žmones ir pakylėja juos“, – sakė Ch. Lloydas.
Unikali proga Vilniuje
Šiandien Ch. Lloydas – ne tik legenda, bet ir vis dar kuriantis, iš naujo atrandantis menininkas. Artėjantis koncertas Vilniuje – vienintelė galimybė išgirsti gyvą istoriją, kuri jau įkvėpė kelias muzikantų ir klausytojų kartas.
Nepaisant legendinės istorijos muzikos pasaulyje ir galimybės ilsėtis ant laurų, Ch. Lloydas nuolat juda į priekį. „Go forward“ – „Eik pirmyn“ – yra jo gyvenimo moto, o kiekvienas koncertas tampa nauja galimybe atrasti, perteikti žinutę ir iš naujo įprasminti garsą.
Ch. Lloydo koncertas vyks 2025 m. lapkričio 12 d. LVSO koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt.
Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
