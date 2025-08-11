 Festivalis „Orient“ grįžta į Vilnių su gydančia muzikos patirtimi

2025-08-11 09:26 klaipeda.diena.lt inf.

Estijoje nuo 1992 metų vykstantis muzikos festivalis „Orient“ sugrįžta į Vilnių ir kviečia publiką į ypatingą patirtį. Vienas seniausių Azijos bei Artimųjų Rytų muzikai skirtų festivalių Baltijos šalyse šį kartą atveria duris į dar tolimesnius horizontus – į Afriką, jos šaknis, ritmus ir dvasią. Publika susipažins Vakarų Afrikos tradicija, kuri išlieka gyvybinga ne muziejuose, o žmonių kasdienybėje. 

Rugpjūčio 18 ir 20 d., Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, nuskambės koncertas, kuris žada ne tik muzikinį malonumą, bet ir gilų, beveik ritualinį patyrimą. Scenoje pasirodys Senny Camara iš Senegalo, atstovaujanti gydomosios muzikos tradicijai, kur muzika veikia kaip emocinio, dvasinio ir fizinio ryšio forma.

S. Camara – viena iš keleto moterų pasaulyje, viešai grojanti tradicine afrikietiška arfa – kora. Šimtmečiais šis magiškas instrumentas buvo skirtas tik vyrams – moterims buvo draudžiama net jį liesti. Šiandien Senny groti korą leidžia ne bendros lyčių lygybės tendencijos, o talentas, nežemiška jos balso galia ir gilios Senegalo džiunglių paslapčių žinios. Senny kūryboje susilieja šimtmečius skambėję folkloro motyvai ir šiuolaikinė dvasinė žinutė, kalbanti apie moters vietą pasaulyje, gamtos ciklus ir žmonių tarpusavio ryšį.

Šis koncertas – tai reta proga Lietuvos publikai išgirsti muziką, kuri ne tik atliekama, bet išgyvenama. Muziką, kuri jungia laikus, kartas ir kultūras, kalba apie žmogaus ryšį su pasauliu, su savimi ir su kitais.

Bilietų ieškokite: www.bilietai.lt.

Daugiau informacijos: www.gmgyvai.lt.

