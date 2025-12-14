Ievos Narkutės koncerte – svečias, kurio nesitikėjo niekas

Savaitgalį sostinės centras pulsavo: minios, kamščiai, užimtos visos požeminės ir antžeminės stovėjimo vietos. Žmonės traukė ne tik eglute ir kalėdiniu miestu pasigrožėti. Geras tūkstantis skubėjo į jau tradicija tampantį I. Narkutės kalėdinį koncertą LVSO koncertų salėje.
Koncertų seriją „Širdys ir girliandos“ I. Narkutė tęs Kaune, Klaipėdoje ir užbaigs per Naujuosius gimtuosiuose Šiauliuose.
Kaip teigia organizatoriai, „Širdys ir girliandos“ – viena gražiausių ir brandžiausių I. Narkutės sukurtų koncertinių programų. Joje iki menkiausių smulkmenų dera viskas: 18 dainų, prasmingos ir šmaikščios kalbos tarp jų, ryškių linijų minimalistinė scena, puikus įgarsinimas, itin vykęs įvaizdis ir netikėtas koncerto svečias.
Dainų programoje vykusiai supintos tiek naujos, tiek laiko patikrintos ir visų mylimos dainos. Nuskambėjo ir superhitai „Metų laikai“, „Melancholija“ ar „Šitaip įsimylėt“, ir visiška naujiena daina „Mažytė“. Ją iki šiol buvo girdėjusi tik jaunesnioji dainininkės dukra, keturmetė Elena. Nesunku atspėti, kad jai ji ir yra skirta. Ir tai buvo ne vienintelė visiškai nauja programos daina. Ko gero, kitais metais galima laukti ir albumo.
Scenoje įspūdį kėlė ir akį kaustė baltos arkos įrėmintas juodas fortepijonas, kuris nebuvo vien tuščia puošmena. Nors Ieva pasirodė su jau nusistovėjusio sąstato muzikos grupe: Aurimas Driukas (gitara), Deividas Skeivelas (klavišiniai), Vainius Indriūnas (boso gitara), Gabrielius Skeivelas (mušamieji), kelias dainas atliko tik pati sau fortepijonu akompanuodama. Tai buvo tarsi simbolinis grįžimas į pradžią, originalią formą. Juk I. Narkutė ir pradėjo savo karjerą pati grodama ir dainuodama. Tiesa, tuomet jos klavišinis instrumentas buvo šiek tiek paprastesnis.
Dainininkės įvaizdžio evoliuciją taip pat galima tik pagirti. Stiliaus ekspertės Miglės Kazėnaitės specialiai koncertams sukurtas divos įvaizdis idealiai išryškėjo baltame fone. Dvi meno kūrinius primenančios, tarpusavyje stilistiškai susietos, įmantrių formų suknelės atrodė tarsi grakščiai ir trapiai dainininkei sukurtos. Dar labiau pribloškė žinia, kad jos pasiūlos iš vyriškų kaklaraiščių, o autorė – visiškai jaunutė drabužių dizainerė Eva Kleinauskaitė. Tai jos pirma kolekcija.
Ir jei dar trūksta vyšnios ant torto: atėjo laikas ir žadėtai staigmenai. Ievos gerbėjai puikiai žino dainą „Keista“. Jai jau penkeri metai. Tada buvo nufilmuotas vaizdo klipas, kurį galima rasti internete. Ieva dainą „Keista“ atlieka su Marijonu Mikutavičiumi. Tiksliau reikėtų sakyti „atliko“. Tai įvyko tik tą vieną vienintelį kartą – filmavimo metu.
Abu dainininkai puikiai derėjo ir duetu buvo labai patenkinti. Gerbėjai taip pat įvertino dainą, prisukę beveik du milijonus peržiūrų. Deja, gyvai scenoje jie kartu niekada šios dainos taip ir nesudainavo. Ne todėl, kad nenorėjo. Tiesiog, aplinkybės vis nepalankiai susiklostydavo. Iki šio koncerto.
Po penkerių metų laukimo, Vilniaus žiūrovai duetą išgirdo ir išvydo gyvai. Į LVSO sceną, suskambus pirmiesiems akordams, išbėgęs Marijonas tapo didžiausia viso koncerto staigmena. Publika akimirkai neteko žado ir atrodė, jog net nepažino, kas čia toks netikėtai dainuoti pradėjo. Po sekundės susigaudę, prapliupo ovacijomis. Tai buvo akimirka, kai frazė: „pamatė tai, ko nesitikėjo“ tapo ne klikbaitu, o realybe.
Kituose miestuose šio dueto pakartoti dėl įtemptų dainininkų grafikų nebepavyks.
