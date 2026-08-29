Jessica Shy tapo aukso kasykla viešbučiams

Vilniuje beveik neliko, kur apsistoti – užimti beveik visi viešbučiai. Kitur nakvynės vietų taip pat liko tik kelios. Iš viso sostinėje liko vos 20 vietų, kur galima apsistoti, ir tik šeši iš jų – viešbučiai.
„Turime dar du laisvus kambarius, bet juos laikome su ypatingai aukšta kaina. Manau, kad jie bus labai greitai užsakyti. Sakyčiau, jau prieš dvi savaites nebuvo kambarių. Keletą uždarėme ir palaikėme šiam momentui“, – kalbėjo Eglė Jonušienė, viešbučio „Loft Inn“ direktorė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Sostinės „Corner“ viešbučio vadovė Inga Grajauskienė patvirtino – viskas visiškai užsakyta.
„Mes puikiai žinome, kad tai vyksta dėl Jessicos Shy koncerto“, – sakė ji.
Už kai kuriuos kambarius šiam savaitgaliui viešbučiai prašo net 500 eurų už naktį, nors įprastą savaitgalį kaina siekia apie 100 eurų.
Bilietų į Jessicos Shy koncertus jau seniai nebelikę. Planuojama, kad per abi dienas į Vingio parką susirinks apie 100 tūkst. žmonių. Sostinės gatvėse gausu atlikėjos gerbėjų, atvykusių net iš užsienio.
„Turime jau ne tik stadionų ir arenų, bet ir Vingio parkų, kuriuos atlikėjams pavyksta surinkti. Tiek žmonių pavydėtų net pati Beyoncé ar Harry Stylesas“, – šypsojosi muzikos kūrėjas, didžėjus ir prodiuseris Jonas Nainys-Jovani.
Pasak prodiuserio Martyno Tylos, lietuviška muzikos rinka ženkliai lenkia kaimynus.
„Tikrai esame lyderiai ir galime tuo didžiuotis“, – tvirtino patyręs profesionalas.
Jam antrino „GO Vilnius“ turizmo skyriaus vyr. projektų vadovė Joana Mikulska.
Tikrai esame lyderiai ir galime tuo didžiuotis.
„Iš kolegų užsienyje esame girdėję, kad jie pavydi mūsų žvaigždėms, jog šie sugeba suburti tokius koncertus. Du Jessicos Shy koncertai po 50 tūkstančių žmonių – tai tikrai didelis skaičius, palyginus su tokiais pačiais koncertais Norvegijoje ar Švedijoje“, – pastebėjo specialistė.
Viešbučio „Corner“ vadovė prisiminė, kad panašią situaciją buvo galima stebėti nebent 2023-aisiais, kai Vilniuje koncertavo vokiečių rokeriai.
„Net ne kiekviena tarptautinė žvaigždė atneša tokius užimtumus Vilniaus viešbučiams. Galėčiau prisiminti turbūt 2023-ais metais „Rammstein“ koncertą, kai viešbučiai buvo užimti keletą mėnesių ir rezervuojami netgi pusmečiu anksčiau“, – kalbėjo I. Grajauskienė.
Viešbučių ir restoranų asociacija sako, kad miesto ekonomikai geriau tarptautiniai renginiai ar užsienio žvaigždžių koncertai – tada atvyksta daugiau turistų, kurie išleidžia pinigus per kelis vakarus.
Tai pritraukia klausytojus, koncertų žiūrovus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš visos Europos, aplinkinių šalių. Tada sulaukiame tarptautinių turistų, kurie čia pasilieka ilgiau“, – sakė Viešbučių ir restoranų asociacijos vykdančioji direktorė Eglė Ližaitytė.
Dėl dviejų grandiozinių Jessicos Shy šou „Lietuvos geležinkeliai“ net paleido papildomai dvigubos talpos traukinių. Miesto autobusai taip pat kursuos dažniau.
Naujausi komentarai