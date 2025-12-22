Keleivius džiuginę fortepijonai lieka geležinkelio stotyse

Šventiškai pasipuošusios Vilniaus ir Kauno stotys kvietė suaugusius ir vaikus į įvairius renginius bei pristatė „Open Stage“ erdvę su fortepijonu, prie kurio galėjo prisėsti groti kiekvienas norintis. Iniciatyvą vainikavo žinomo pianisto Giedriaus Nako šventinis koncertas.
Gruodžio pradžioje Vilniaus ir Kauno geležinkelio stotyse atsiradę fortepijonai tapo tikra staigmena keleiviams ir miesto gyventojams. Iniciatyva sulaukė didžiulio susidomėjimo – Vilniuje juo pagroti ryžosi daugiau nei 200, o Kaune apie 150 įvairaus amžiaus žmonių – jie džiugino stoties svečius žinomais kūriniais ir savo originalia muzika.
Anot „LTG Infra“ vadovo Vyčio Žalimo, idėja stotyse pastatyti fortepijonus gimė siekiant suteikti stotims daugiau gyvybės ir šilumos, skatinti kūrybiškumą bei bendruomeniškumą.
„Džiaugiamės matydami tiek daug drąsių ir talentingų žmonių savo stotyse. Muzika sukuria ypatingą atmosferą, tai emocija, kuri jungia žmones ir kuria ypatingą patirtį. Tad nusprendėme šią iniciatyvą tęsti – fortepijonai lieka stotyse“, – sakė V. Žalimas.
Tarp šimtų žmonių, kurie prisijungė prie iniciatyvos, išsiskyrė vieno senjoro istorija, kuris jaunystėje grojo pianinu, tačiau pastaraisiais metais tokios galimybės neturėjo. Fortepijonas stotyje jam tapo tikru atradimu – vyras beveik kasdien ateidavo į stotį, kad prisimintų, kaip smagu groti šiuo instrumentu, ir dovanotų muziką kitiems. Jo atliekamos melodijos ne kartą sustabdė keleivius, kurie trumpam pamiršę skubą pasinerdavo į garsų pasaulį.
Naujausi komentarai