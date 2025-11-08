Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įsigijo XVII amžiaus knygų rinkinį – konvoliutą

Pranešama, kad įsigytą konvoliutą sudaro kontrreformacijos laikotarpio 1603–1642 metų Vilniuje, Krokuvoje ir Poznanėje leisti daugiausia jėzuitų poleminiai veikalai lenkų ir lotynų kalbomis, ginantys Katalikų Bažnyčią, aptariantys evangelikų tikėjimo klausimus, taip pat katalikų ir evangelikų tarpusavio santykius.
Biblioteka BNS teigė, kad konvoliuta kainavo 29,3 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
Pasak jos, XVI–XVII amžiais buvo įprasta ir gana populiaru, siekiant sumažinti išlaidas, į vieną tomą įrišti įvairios ar tos pačios tematikos, taip pat panašaus formato atskiras knygas ir rankraščius.
Konvoliutą sudaro Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoro, kunigo ir jėzuito Jurgio Tiškevičiaus, italų jėzuito, kardinolo Roberto Bellarmino, Vilniaus akademijos studento Alberto Stanislovo Bžeskio, lenkų jėzuito Szymono Kaczorowskio, jėzuito, pamokslininko Mato Bembo, lenkų dvasininko Kaspero Hapo, LDK filosofo, poeto, konvertito į katalikybę Kvirino Knoglerio, jėzuito Sebastiano Pikielijaus veikalai.
Jie atskleidžia 17 amžiaus pirmoje pusėje Lietuvoje ir Lenkijoje vykusias polemines diskusijas dėl konfesinių įsitikinimų.
Anot bibliotekos, vienas iš konvoliute esančių veikalų laikytinas unikumu, nes iki šiol nėra aptinkamas nei Lietuvos, nei užsienio bibliotekų elektroniniuose kataloguose.
Konvoliutas priklausė Smolensko jėzuitų kolegijai, veikusiai 1620–1654 metais, nes kai kurių knygų antraštiniuose lapuose išliko šios kolegijos įrašai. Paminėtina, kad rudos odos su ruletės bei pavieniais įvairiais įspaudais įrišas atskleidžia, kad konvoliutas buvo įrištas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, tikėtina, Vilniuje.
Mažvydo bibliotekos teigimu, tokie teminiai konvoliutai naujaisiais laikais dažnai būdavo išrišami, ir jų atskiros knygos dažnai ir dingdavo. Tad šis originalus išlikęs konvoliutas yra XVII amžiaus pirmosios pusės stiprėjančių Katalikų Bažnyčios pozicijų liudininkas.
Knygos įsigijimą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.
