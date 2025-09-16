„Neakivaizdinis Vilnius“ pristato Turizmo dienos programą: leis į miestą pažvelgti kitu žvilgsniu

„Praėjusiais metais vilniečius kvietėme keliauti po savo vidinį pasaulį, o šįkart nusprendėme jį pastiprinti vitaminais. „Vitaminai V.I.L.N.I.U.S“ – ne stebuklingos piliulės, bet patirtys skirtingose sostinės vietose, kurios leis į miestą ir į save pažvelgti kitu žvilgsniu“, – sakė projekto koordinatorė, Vilniaus miesto savivaldybės Užsienio ryšių ir turizmo skyriaus vyresnioji patarėja Sonata Griškienė.
Atsipalaidavimas, pastabumas, laikas sau, bendrystė, ryšys su gamta, energija – tai tik dalis „Vitaminų V.I.L.N.I.U.S“, kuriuos bus galima rinktis pagal tai, ko šiuo metu labiausiai trūksta ir norisi.
Tarp Turizmo dienai skirto renginio veiklų – kvietimas užmegzti ryšį su gamta per miško maudynes, galimybė leistis į patyriminį ekožygį, skirtą mokytis pastebėti ir skaityti gamtos paliekamus pėdsakus.
Pažinti Vilnių kaip žalią ir nuolat besikeičiantį organizmą bus galima apsilankius Vilniaus miesto muziejaus Medinės architektūros centre esančioje parodoje „Gyvas miestas“, kurią įkvėpė Vilniui šiais metais skirtas Europos žaliosios sostinės titulas. Čia vyks ir specialiai parengtos edukacinės programos.
Norintys papildyti energijos atsargas turės galimybę leistis į muzikinį nuotykį ir išbandyti afrikietiškų būgnų skambesį. Tuo metu atsipalaiduoti kvies sakralūs gongų garsai, atsitraukti nuo minčių sūkurio ir nusiraminti bus galima išbandant holistinius šokius, o bent akimirkai atsikvėpti nuo išorinių trukdžių – skaitant knygą neįprastoje vietoje su bendraminčiais.
Renginio dieną vilniečiai taip pat galės stiprinti dėkingumo raumenį – atlikti trumpą dėkingumo meditaciją ir išbandyti dėkingumo dienoraščio pildymą. Kiekvienam žmogui svarbų bendrystės vitaminą suteiks sutartinių magija, o į viską žiūrėti ne taip rimtai kvies juoko joga.
„Neakivaizdinis Vilnius“ šiemet kviečia pažinti miestą taip, kaip dar nepažinome – per juoką, dėkingumą ir sąmoningumą. Ir tai – tikra dovana mūsų emocinei sveikatai. Džiaugiamės galėdami prisidėti“, – teigė Higienos Instituto Psichikos sveikatos centro Psichikos sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Brazaitytė.
Pasaulinės turizmo dienos Vilniuje programa – čia. Registracija į „Vitaminų V.I.L.N.I.U.S“ patirtis bus pradėta rugsėjo 22 d., 10 val., svetainėje neakivaizdinisvilnius.lt.
