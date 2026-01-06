Paskelbti geriausi praėjusių metų liaudies meistrai

Jie antradienį Trakuose, Užutrakio dvare, vainikuoti simboliniais aukso vainikais kaip geriausi šalies vaizdinės, taikomosios ir paprotinės dailės tradicijų puoselėtojai.
„Kiekvienas liaudies menas yra tarsi poezija, kylanti iš širdies gelmių ir tautinės tapatybės, užkoduotos kiekvieno mūsų savastyje. Išties liaudies menas Lietuvoje nėra tik praeities paveldas, bet ir šiandien kuriama, nuolat atsinaujinanti tradicija, atgimstanti nauja forma bei išraiška“, – sveikindama tautodailės bendruomenę, sakė kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
Anot jos, liaudies menas yra neatsiejama bendrojo Lietuvos kultūros lauko dalis, maitinanti ir stiprinanti visą valstybės kūrybinį potencialą.
„Daugybė šioje parodoje eksponuojamų darbų atskleidžia nepaprastą mūsų tautodailininkų meistriškumą, kūrybinę įvairovę ir gilų ryšį su etniniu paveldu. Nuo skulptūros, tekstilės ar keramikos iki margučių, verbų ir sodų – visa ši kūrinių panorama liudija gyvąsias etninės kultūros tradicijas, perduodamas iš kartos į kartą“, – teigė ministrė.
Anot Lietuvos nacionalinio kultūros centro, 2025 metų tradicinei konkursinei liaudies dailės parodai „Aukso vainikas“ pristatyta itin plati gyvąsias etninės kultūros tradicijas atspindinti kūrinių panorama, apimanti įvairias sritis – vaizdinę dailę (skulptūrą, tapybą, grafiką, karpinius), taikomąją dailę (tekstilę, kalvystę, medžio dirbinius, muzikos instrumentus) ir paprotinius dirbinius (margučius, sodus).
Iš viso parodoje pristatoma per 500 tautodailininkų kūrinių, greta naujausių darbų eksponuota ir ankstesnių metų laureatų kūryba, leidusi pažvelgti į liaudies dailės tradicijų kaitą ir gyvybingą jų tąsą per du dešimtmečius.
Kasmetinė respublikinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“ organizuojama nuo 2005 metų. Ja siekiama palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias tradicines liaudies dailės šakas, atskleisti ir pagerbti talentingiausius meistrus.
(be temos)