Ribiškių bendruomenė vilniečius kviečia į fortepijono pamokas

Renginiai vyks V. Šopeno g. 8, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos aktų salėje. Laikas: 19:00–20:30
Nuo rugsėjo kviesime registruotis į nemokamas individualias fortepijono pamokas vaikams ir suaugusiesiems nuo 7 metų, kurios vyks suderintu laiku Tyzenhauzų gatvėje.
Pamokos individualios – vienu metu dirbama su vienu žmogumi arba šeima.
Rugsėjo mėnesį vyks pirmos Sveiko maisto gaminimo dirbtuvės „Sveikiau, taupiau, sumaniau“.
Viešinimo tikslais, užsiėmimų metu bus filmuojama ir fotografuojama.
Veiklos organizuojamos įgyvendinant projektą „Ribiškės jungia: sutelkti bendrystei 2026“. Veikla finansuojama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtomis valstybės biudžeto lėšomis.
Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2026–2028 metų veiksmų plano 2.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis.
Visa informacija ir registracija bendruomenės FB puslapyje facebook.com/RibiskiuBendruomene
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