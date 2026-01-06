Užutrakio dvare bus apdovanoti geriausi tautodailininkai

Pelniusieji pirmąsias vietas bus pagerbti simboliniais aukso vainikais – ypatingu meistriškumo ir kūrybinės brandos ženklu.
Paroda „Aukso vainikas“ rengiama dvidešimtą kartą, pranešė Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
„Aukso vainikas“ – tai duoklė meistrams, kurie savo rankomis, žiniomis ir talentu saugo mūsų senąsias tradicijas. Jų kūriniai – Lietuvos aukso fondas, kalbantis apie mūsų šaknis, pasaulėjautą ir tai, kas mus formuoja kaip bendruomenę bei valstybę“, – sakė parodos kuratorė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro tautodailės specialistė Jūratė Kluonė.
Anot centro, 2025 metų parodoje pristatyta itin plati gyvąsias etninės kultūros tradicijas atspindinti kūrinių panorama, apimanti įvairias sritis – vaizdinę dailę (skulptūrą, tapybą, grafiką, karpinius), taikomąją dailę (tekstilę, kalvystę, medžio dirbinius, muzikos instrumentus) ir paprotinius dirbinius (margučius, sodus).
Iš viso parodoje pristatoma beveik 500 darbų, atskleidžiančių liaudies meno gyvybingumą, kūrybinę įvairovę ir stiprų ryšį su Lietuvos etniniu paveldu.
Užutrakio dvare bus eksponuojama 40 darbų, kuriuos sukūrė 30 autorių.
Kasmetinė respublikinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“ organizuojama nuo 2005 metų. Ja siekiama palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias tradicines liaudies dailės šakas, atskleisti ir pagerbti talentingiausius meistrus.
