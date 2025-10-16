Vilnietės bute – moliūgų karalystė: kaip ši daržovė tapo moters gyvenimo dalimi?

Viktorija pasakoja, kad moliūgai jos gyvenime ir ketvirtame daugiabučio aukšte atsirado neatsitiktinai. Moteris neslepia – ir vyro pagalbos prireikė.
„Jie auga kaime, netoli Kernavės. Iš vaikystės pamenu, kad tėvai juos irgi augino, o tik vėliau aš“, – dalinosi ji.
Pasak moliūgų augintojos, kasmet vis daugėja veislių ir jos, be to, keičiasi.
„Dabar gal net dešimt veislių rastume“, – teigė Viktorija.
Moliūgų tiek, kad net sunku suskaičiuoti, bet moteris juos augina ne tik sau.
„Mes su kaimynais valgome juos kartu visą žiemą“, – pasakojo milžinų šeimininkė.
Daugelis moliūgą sieja su Helovino švente, bet Viktorija prisipažįsta nenorinti pjauti ant moliūgų baisių veidelių.
„Gyvenime nesu skaptavusi ir neskaptuosiu, nes man jie gražūs tokie, kokie yra. Tačiau tų, kas skaptuoja moliūgus, man irgi gražu pasižiūrėti“, – aiškino ji.
Nors metai daržovių derliaus nepagerino, užtat moliūgai užaugo gausūs.
„Oro sąlygos buvo tikrai prastos, bet užaugo kaip visada, gal tik šiek tiek mažesni“, – džiaugėsi moteris.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Jos būste ne tik paprasti moliūgai, kuriuos žmonės įpratę matyti, bet ir įvairių veislių, pavyzdžiui, japoniški – Hokaido. Šeimininkė neslepia, kad moliūgai patalpoje vos telpa.
„Čia būna ne moliūgų alėja, o moliūginės grindys ir toks mažas takelis tarp jų“, – juokavo Viktorija.
Kai kuriuos moliūgus tenka išlaikyti net ištisus metus. Anot moliūgų mylėtojos, ši daržovė ir grožis, ir maistas, kuris jos virtuvėje virsta įvairiausiais patiekalais, pavyzdžiui, saldainiais, uogiene, sriuba, troškiniu. Kartais, kaip šiuo atveju, moliūgai tampa net laisvalaikiu.
Naujausi komentarai