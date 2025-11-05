Vilniuje prasidės jubiliejinis 20-asis tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovo varpai“

„Renginys, kuris jungia kultūrinio švietimo, mokslines ir edukacines dalis, jau seniai užima išskirtinę vietą sostinės kultūriniame gyvenime. Per šį jubiliejų Festivalis įprasmina svarbų įvykį – 150-ąsias M. K. Čiurlionio gimimo metines“, – rašo renginio organizatoriai.
Anot jų, „Pokrovo varpai“ yra vienas labiausiai žinomų Europoje vykstančių etninės muzikos festivalių, suburiančių gausią, stiprių saitų susietą bendruomenę, garsinančių Lietuvą ir Vilnių – daugelį kultūrų atstovaujančią Lietuvos sostinę.
Festivalis suburia apie 800 įvairių tautų dalyvių, kuriuos sudaro profesionalūs menininkai, tarp jų Lietuvos kamerinis orkestras, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, žinomi solistai, dirigentai, Lietuvos regionų ir užsienio šalių folkloro ansambliai, tautinių bendrijų kolektyvai, mokslininkai.
„Festivalis tapo platforma kultūriniams mainams, kur susitinka įvairių šalių ir Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų atstovai. Tuo pačiu Vilniaus miestas virto tarptautiniu tradicinės muzikos centru, vienijančiu muzikos mylėtojus, folkloro gerbėjus ir tuos, kurie domisi kitų tautų kultūromis“, – teigiama pranešime.
Renginį remia Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Tautinių mažumų departamentas.
Festivalis vyks lapkričio 5–9 dienomis.
