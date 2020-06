Aktualu per karščius: viešajame transporte – daugiau kondicionierių

9 iš 10 autobusų yra kondicionuojami, o iš viso 76 proc. viso viešojo transporto Vilniuje turi veikiančias kondicionavimo sistemas. Stotelių švieslentėse, m.Ticket programėlėje ir www.stops.lt keleiviai matys snaigės ikoną – ji žymi, kurie autobusai, troleibusai turi kondicionavimo sistemas, o keleiviai iš anksto gali susiplanuoti kelionę vėsesniu viešuoju transportu.

„Miestiečiams vis aktyviau grįžtant į įprastą gyvenimo ritmą, keleivių srautai reguliariai auga. Kartu su miesto viešojo transporto vežėjais stengiamės užtikrinti ne tik saugias, bet ir komfortiškas keliones. Vilniuje važiuoja virš 300 naujų autobusų ir troleibusų, kurių amžius siekia vos 1-3 metus. Kelionės naujomis ir šiuolaikiškomis transporto priemonėmis natūraliai yra komfortiškesnės, patogesnės, be to, vežėjai užtikrina, kad kondicionieriai veiktų ne tik naujausiuose autobusuose ar troleibusuose. Planuojame, kad antroje birželio pusėje paskelbus vasaros viešojo transporto tvarkaraščius, kondicionuojami bus apie 90 proc. visų mieste važiuojančių autobusų ir troleibusų. Tai lyginant su ankstesniais metais yra didelis šuolis – pavyzdžiui, 2018 metų vasarą kondicionuojama buvo tik 40 proc. viešojo transporto“, – sako SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Viešojo transporto departamento vadovė Loreta Levulytė.

L. Levulytė priduria, kad galimybė švieslentėse, m.Ticket ir stops.lt stebėti kondicionierius turinčias transporto priemones ir taip planuotis savo kelionę iš anksto itin aktuali tiems keleiviams, kuriuos karštis dėl sveikatos būklės galėtų paveikti jautriau.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ keleiviams atsigaivinti padės ir kitais būdais. Kaip ir kasmet, karštomis dienomis viešojo transporto kontrolieriai skirtingose stotelėse Vilniuje, o taip pat ir pačiuose autobusuose, troleibusuose nuo liepos mėnesio keleiviams dalins vėsų šaltinio vandenį. Iš viso planuojame išdalinti maždaug 10 tūkst. buteliukų vandens.

Ką svarbu žinoti keleiviams?

Užtikrinti vėsią temperatūrą viešajame transporte itin karštomis dienomis yra sudėtinga dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, viešojo transporto stotelėse nuolat atidaromos transporto priemonių durys, o įlipant bei išlipant keleiviams karštas oras patenka į viešojo transporto saloną, taip natūraliai pakeldamas bendrą vidaus temperatūrą. Dėl šios priežasties net ir įjungus kondicionierius, lauke esant aukštai oro temperatūrai, vėsus oras ne visada išlaikomas. Tokia yra bendra viso viešojo transporto kondicionavimo specifika, o senesnėse transporto priemonėse dėl mažesnio kondicionierių darbinio efektyvumo vėsinti orą itin karštomis dienomis dar sudėtingiau.

Be to, dalyje senesnių viešojo transporto priemonių vėdinimas vyksta per stoglangius ar orlaides. Juose esant aukštai lauko oro temperatūra ne visada pavyksta išlaikyti vėsią temperatūrą autobuso ar troleibuso viduje.

Keleiviams primenama, kad viešajame transporte veikiant kondicionieriams nereikia atverti langų ir stoglangių, o pamačius juos atvertus – prašome uždaryti. Jei visgi važiuojate autobusu ar troleibusu, kuriame kondicionieriaus nėra, stoglangį ar langus atidaryti galima.