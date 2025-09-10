Dėl gaisro Baltosios Vokės g. vyksta evakuacija: kaip ir kur važiuot

Evakuacija vykdoma 1 km spinduliu nuo gaisro vietos, dėl to susiformavo didžiulės automobilių spūstys.
Salininkų gimnazija ir darželis tampa gyventojų surinkimo punktais – ten savarankiškai renkasi į evakuacijos zoną patenkantys gyventojai. Tokiu būdu norima užkirsti kelią galimoms rizikoms. Situaciją lengvina tai, kad teritorija nėra tankiai apgyvendinta.
Gyventojai apie evakuaciją informuojami GPIS pranešimais. Jeigu kyla klausimų, ar turite evakuotis – skambinkite savivaldybės trumpuoju saugumo numeriu 19101.
Rekomendacijos, kaip elgtis prieš evakuaciją ir jos metu – https://lt72.lt/rekomendacijos-kaip-elgtis-pries-evakuacija-ir-jos-metu/
Kur vykti ir kokių miesto dalių vengti?
Į Baltąją Vokę važiuoti draudžiama, taip pat vengti važiuoti ir į šalia esančius rajonus: Salininkus bei Aukštuosius Panerius. Žemiau esančioje evakuacijos schemoje žalios rodyklės rodo, kad privažiavus sankryžas galima važiuoti tik tomis kryptimis. Raudonos rodyklės rodo, kur draudžiamas eismas.
Eismas ribojamas aplink gaisro vietą: Baltosios Vokės g., Kirtimų g., Eišiškių pl., taip pat gatvės nuo Vaidotų, Pagirių gyvenviečių. Skatiname rinktis kitus maršrutus.
Viešojo transporto eismas
Dėl įvykio pakoreguoti ir keturi viešojo transporto maršrutai. 9 autobusų maršrutas „Zuikių–Agrastų g.–Baltoji Vokė–Vaidotai“ ir „Zuikių–Agrastų g.–Salininkai“ laikinai nekursuos, bet papildomai kursuos 25 maršruto “Žemieji Paneriai–Kazbėjų–V. A. Graičiūno g.–Vaidotai” autobusai.
3 autobusų maršrutas „Stotis–Eišiškių pl.–Dilgynė–Salininkai–Vaidotai“ kursuos pakeista trasa iki Salininkų.
78 autobusų maršrutas „Stotis–Eišiškių pl.–Pagiriai“ kursuos pakeista trasa iki Salininkų.
8 autobusų maršrutas “Žemieji Paneriai–Aukštieji Paneriai–Vaidotai” kursuos pakeista trasa – A. Graičiūno g. iki Vaidotų. Laikinai neaptarnaujamos Chemijos st., Prekybos st., Juodšilių st., Krantinės st. bei Šaltinio st. ir Baltosios Vokės (link Žemųjų Panerių).
Vilniaus miesto savivaldybė primena apie naują sprendimą stiprinti gyventojų atsparumą įvairioms grėsmėms – mobiliąją programėlę „Kovas“. Tai inovatyvi informavimo platforma, skirta tiesiogiai pranešti apie ekstremalias situacijas bei svarbius įvykius Vilniaus mieste. Ja siekiama užtikrinti operatyvų vilniečių informavimą su saugumu susijusiais klausimais, skatinti jų sąmoningumą ir supažindinti su galimomis grėsmėmis.
